Op zijn 24ste is Youri Tielemans meer dan ooit de leider van de nieuwe lichting Rode Duivels. De komende twee wedstrijden mag hij ook al aanvoerder zijn.

'Tielemans zal tegen Ierland en Burkina Faso onze kapitein zijn omwille van zijn ervaring, zijn gedrag naast het veld en hoe hij werkt bij de nationale ploeg', vertelde bondscoach Roberto Martínez tijdens de persconferentie voor de nieuwe selectie van de nationale ploeg. 'Ik denk dat hij klaar is voor die volgende stap. Voor de nieuwe jongens is hij van groot belang, volgens mij.' Met zijn 47 caps is de 24-jarige middenvelder van Leicester City de meest ervaren speler van deze nieuwe groep Rode Duivels. Maar is de ket van Neerpede klaar om deze groep te leiden in de komende jaren?Gaan we de Rode Duivels de komende jaren nog zien meestrijden voor de prijzen? Het is de vraag die alom gesteld wordt als het gaat om de opvolging van de 'Gouden Generatie'. De keuze voor een nieuwe kapitein bij deze 'onervaren' groep was dan ook een intrigerende. Dat die gegeven moest worden aan de meest talentvolle speler, was een algemene conclusie. Zie daar Youri Tielemans, de ideale kandidaat. Bij de nationale ploeg heeft hij zichzelf ook de rol van spelmaker eigen gemaakt en is daardoor een van de aangewezen nieuwe leiders. Maar naast het talent, heb je ook ervaring nodig voor die band. De nummer 8 van de Rode Duivels heeft al een EK en WK achter de rug, al was hij nog wel een verrassing in de selectie voor Rusland na zijn mindere seizoen in Monaco. Maar in het sterrenensemble van de Rode Duivels heeft hij zijn streng met grootste onderscheiding getrokken. Hoewel hij geen sleutelfiguur was in het team dat de halve finale bereikte, heeft hij het wel allemaal meegemaakt en hier en daar zijn steentje bijgedragen. Drie jaar later is Tielemans al niet meer weg te denken uit het systeem van Martínez. De ex-speler van Anderlecht werkte zich zonder moeite in de ploeg en is sindsdien amper uit de basis verdwenen. Op zijn 24ste kan je hem het heden en de toekomst van het Belgische voetbal noemen. Door hem nu de kapiteinsband te geven, wil de bondscoach hem nog wat meer prikkelen en verantwoordelijkheid geven. 'De kapitein is de ambassadeur van de ploeg, nog meer in een nationaal team', vertelde hij over de rol. 'Het moet iemand zijn die weet wat het betekent om voor de Rode Duivels te mogen spelen.'Voorlopig is Tielemans wel maar voor twee wedstrijden de aanvoerder. Als Eden Hazard terugkeert zal hij de band (tijdelijk) moeten teruggeven. Maar wat is er beter dan twee vriendschappelijke wedstrijden om een ​​nieuwe kapitein te testen die al langer het gewicht van een nieuwe generatie op zijn schouders draagt?Voor Tielemans is het niet de eerste keer dat hij een kapiteinsband mag dragen. In het verleden hebben al verschillende trainers de leiderskwaliteiten in hem gezien. Zowel bij Anderlecht en Leicester was dat het geval en dat zelfs al op zijn 19e toen René Weiler hem de verantwoordelijkheid gaf. Misschien een wat atypische keuze, maar niet verwonderlijk. En bij Leicester mocht hij de band al dragen vanaf vorig seizoen. Niet te vergeten: bij een topclub in de Premier League. Na zijn eerste match als kapitein was coach Brendan Rodgers ook lovend: 'Hij heeft zijn rol uitstekend gespeeld.' En Tielemans zelf vind het ook leuk dat hij zoveel verantwoordelijkheden krijgt. Het doet hem zelfs beter voelen. 'Als ik kan praten met de spelers, de ploeg kan organiseren en de jongeren kan leiden, voel ik me goed in een match. Het is een deel van mezelf, ik hou van praten', vertelde Tielemans zelf al. Dat hij bij de volgende interlandbreak opnieuw kapitein af zal zijn, is deze gelegenheid ideaal om de rol aan te voelen bij de nationale ploeg. Als hij de rol van aanvoerder niet meer vervult, weerhoudt dat hem er niet van om zijn stem te laten horen, met of zonder armband, zoals hij altijd al heeft gedaan. In de tussentijd is hij het deze keer die de eer zal hebben, met de band om de arm, om de spelers te sturen en niet meer alleen het tempo.Door Robin Job