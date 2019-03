Youri Tielemans: 'Het is beter om even tot stilstand te komen in een vroeg stadium van je carrière'

Your Tielemans over...

... de aanpassing aan de Premier League:

'In Frankrijk is er minder vaart in het spel en draait het meer om het fysieke. In de Premier League is iedereen constant in beweging en zijn de ruimtes groter. Ik heb ook het geluk dat er bij ons een aanvaller rondloopt die in elk gat duikt. (Jamie Vardy, nvdr) Je mag er zeker van zijn: hij ruikt elke opening. Makkelijk voetballen met zo'n speler. Ik moet alleen de bal bij hem krijgen... Ons systeem met een verdedigende en twee offensieve middenvelders is er ook op gericht om aan te vallen. Omdat ik hoger gepositioneerd sta, word ik minder beknot in mijn vrijheid. Ik kan in het laatste kwart van het veld naar eigen goeddunken spelen. Aan mij om dan te kiezen: de laatste pass geven of zelf de trekker overhalen.'

... zijn moeilijke passage bij AS Monaco:

'Ik beschouw het als een leerrijke ervaring. Bij Monaco haalde ik altijd de wedstrijdselectie, maar speelde ik minder dan bij Anderlecht, en daar had ik het moeilijk mee. Toen ik voor het eerst een ernstige blessure kreeg, begon het in mijn hoofd zelfs te tollen. Monaco haalde mij weg uit mijn natuurlijke cocon. Ik wilde Anderlecht verlaten omdat het moment was aangebroken om een stap hogerop te zetten. Na de winterstop zat ik met een gelijkaardig gevoel bij Monaco. Als voetballer en mens ben ik er geëvolueerd. Het was echter tijd om kennis te maken met een andere competitie. Al bij al is het beter om even tot stilstand te komen in een vroeg stadium van je carrière.'

... zijn status bij de Rode Duivels:

'Ik heb tijdens het WK getoond dat de bondscoach op mij kan rekenen en dat ik het verdien om in de ploeg te staan. Je zal mij niet horen zeggen: 'Nu eis ik mijn plaats op!' Ik heb de ambitie om ooit een volwaardige basisspeler te worden bij de nationale ploeg - dat ik na het WK elke keer aan de aftrap stond is al een goed teken - maar je moet dat niet pushen. Het zal geleidelijk komen. Ik kan mij inbeelden dat sommigen dachten: hij kan het niveau niet aan en hij zal mentaal wel aan de grond zitten na zijn moeizame seizoen bij Monaco. Ik heb echter nooit aan mezelf getwijfeld. Ik wist dat het WK een unieke ervaring zou worden. Ik wist ook dat ik mij helemaal zou smijten mocht ik de gelegenheid krijgen om te spelen. Met zo'n ploeg móést het wel goed komen.'