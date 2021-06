In de rol van verbindingsman blinkt Youri Tielemans zodanig uit dat hij Roberto Martínez overtuigd heeft om hem de sleutels van de ploeg toe te vertrouwen. Een gesprek met de man die de Rode Duivels moet doen draaien.

Met zijn voeten doorbreekt hij de linies op het veld, met zijn mond spreekt hij wijze woorden. Youri Tielemans moet al honderden interviews gegeven hebben in zijn leven, maar zelden heeft hij zich vergist. Kwatongen zullen beweren dat het komt omdat hij gemeenplaatsen en clichés debiteert, maar anderen vinden hem gewoon helder en duidelijk. En maar goed ook, als je op je 24e de Rode Duivels moet dirigeren. Dat Kevin De Bruyne de komende weken een rij hoger op het schaakbord van Roberto Martínez zijn mirakels moet verrichten, komt doordat Tielemans incontournable is geworden. Wij spraken met de man die zich onmisbaar wist te maken. Heb je het gevoel dat je voor het grootste moment in je carrière staat? Youri Tielemans: 'Niet echt. Ik probeer daar niet op die manier aan te denken. Hoe meer je erover nadenkt, hoe groter de kans dat je de mist in gaat. Ik probeer dus echt rustig te blijven en mijn werk te doen. Ik weet dat ik fysiek in orde ben en dat ik mentaal kalm ben. De rest, dat is een verhaal dat we samen gaan schrijven. Ik heb op dit moment veel zin om te groeien in het toernooi.' Wanneer ben je voor het laatst eens nerveus geweest voor een match? Tielemans: 'Ik voel in elke match wel druk, maar ik maak daar positieve druk van. Gelegenheden om mooie dingen te verwezenlijken heb ik er al enkele gehad in mijn carrière, maar als je voortdurend denkt aan de gevolgen en het risico, dan riskeer je die mooie momenten te verknoeien. Natuurlijk zal er meer druk komen naarmate we verder geraken in het toernooi. Daar moeten we mee zien om te gaan, maar ik denk dat we dat kunnen.' Je begint aan je eerste grote toernooi als titularis. Dat zegt veel over de evolutie die je doorgemaakt hebt sinds 2018. Had je dat zelf verwacht? Tielemans: 'Gaandeweg, van de ene wedstrijd naar de andere, heb ik beetje bij beetje gemerkt dat mijn rol in de groep evolueerde. Dat houdt verband met mijn prestaties. Ik geloof dat ik goeie wedstrijden gespeeld heb en ik heb bijna alle matchen sinds het WK afgewerkt, dus voor mij was dat een natuurlijke evolutie.' Roberto Martínez vergist zich zelden met zijn 'poulains'. Van bij zijn komst was er Romelu die alle concurrentie deklasseerde, dan jij vanaf 2017, Jeremy Doku nu. Is het dankbaar om zoveel vertrouwen te krijgen en heeft jullie dat geholpen om de spelers te worden die jullie nu zijn? Tielemans: 'Natuurlijk helpt dat. Dat zou om het even welke speler vooruit helpen, denk ik. We weten allemaal heel goed dat, bij een vergelijkbaar niveau, het vertrouwen van een trainer in een speler heel veel kan veranderen. Tegenover mij is de coach altijd heel duidelijk geweest, hij heeft vaak met mij gesproken over mijn rol in het team en ik denk dat ik door zijn vertrouwen mooie dingen heb kunnen tonen bij de nationale ploeg. Wat ook meegespeeld heeft, is dat ik al op jonge leeftijd werd opgeroepen, dat ik die ervaring heb kunnen meemaken om naast spelers te staan die fantastisch met mij omgingen en me direct de indruk gegeven hebben dat ik deel uitmaakte van de groep.'Jeremy Doku verraste twee weken geleden in dit blad (S/VM van 2 juni) met zijn ambitie en de eerlijkheid van zijn uitspraken. Hij benadrukte dat hij wil doorbreken tijdens dit EK en echt een alternatief worden op zijn positie. Verbaast je dat van een jongen van negentien jaar? Tielemans: ' Jeremy is een slimme jongen, hij kent zijn plaats. Hij is al sinds september bij ons en hij weet hoe de groep functioneert. Ook anderen hadden op die manier kunnen spreken. Dat is het handelsmerk van een groep waarin iedereen elkaar respecteert, maar waarin ook iedereen de plaats van de ander wil innemen. En uiteraard heeft ook hij steeds meer zin om zijn steentje bij te dragen. Hij heeft op training bewezen dat hij de kwaliteiten heeft en hij heeft die bevestigd in de wedstrijden, dus is het normaal dat hij nu graag een stap vooruit zou zetten op dit EK.' Jeremy Doku is een beetje de Youri Tielemans van 2018. Weinigen dachten dat hij meer dan een joker zou kunnen zijn. Denk je dat hij klaar is voor een eventuele rol als titularis? Tielemans: 'Hij zou dat aankunnen, ja. En het is wat hij wil. Het is ook wat ik de ploeg toewens, want als Jeremy in vorm is, weten we dat hij met zijn kwaliteiten de ploeg iets kan bijbrengen. Het is een speler die eender welke ploeg kan pijn doen. Een speler die eender welke verdediger uit evenwicht kan brengen.'De media waren erg lovend na de zege in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië (1-0, op 6 juni), maar dat waren ze veel minder na het gelijkspel tegen Griekenland drie dagen ervoor (1-1, op 3 juni). Deed die wedstrijd jou ook twijfelen? Tielemans: ( lacht) 'Het is een combinatie van verschillende factoren. Je moet dat proberen te begrijpen. We hebben geen geweldige match gespeeld tegen Griekenland, maar we wisten dat het de eerste wedstrijd was sinds maart en dat het de bedoeling was om speeltijd te geven aan jongens die er in hun club minder gekregen hadden. Was het verontrustend? Vanuit ons standpunt, de spelers, gezien: neen. Maar het is wel zo dat het ons de kans gegeven heeft om enkele dingen uit te klaren.' Zoals bijvoorbeeld? Tielemans: 'Waar we het meest over gesproken hebben, is onze goesting. Wij speelden een vriendenmatch, maar de Grieken daarentegen waren gekomen om ons te verslaan. Zo is dat nu eenmaal. Dat is de mentaliteit waar ik het eerder over had. Die maakt dat we niet gewoon aan een wedstrijd beginnen om die te winnen, maar met de goesting om over de tegenstander heen te lopen - en dat zeg ik met veel respect. Dat is het gevoel dat we altijd moeten hebben, zelfs in een vriendschappelijke wedstrijd. We hebben dat gezien tegen Kroatië. Dat was typisch een wedstrijd die we aanvatten alsof het om een toernooimatch ging.' Tegen Kroatië zagen we de tactische ingreep van Martínez bij balverlies die we al op het WK zagen tegen Brazilië en nadien Frankrijk. Met vier man achterin waarbij Jan Vertonghen linksback is en Nacer Chadli een wat hybride rol krijgt om centraal bij te springen. Gaan de Rode Duivels met dat systeem ook al spelen tegen een ploeg als Denemarken? Tielemans: 'Dat zou kunnen... De trainer wilde dat uittesten. Het werkte vrij aardig tegen Kroatië, we waren allemaal geconcentreerd. Natuurlijk is het een systeem dat ons kan helpen naarmate we verdergaan in het toernooi en ploegen tegenkomen die andere systemen hanteren dan het onze. Maar het is niet het enige systeem waar we op trainen. Er zijn nog andere aanpassingen mogelijk die ons kunnen helpen om nog performanter te zijn.' Aanpassingen waarop jullie al getraind hebben tijdens de voorbereiding in Tubeke? Tielemans: 'Vanzelfsprekend. Zoiets doe je ook niet in vijf minuten. Dus ja, we hebben zeker al getraind op bepaalde details die ons later kunnen helpen in functie van de tegenstanders die we ontmoeten, maar die ook voor de verrassing kunnen zorgen in de poulefase. Maar dat zijn zaken die we natuurlijk voor onszelf houden...' Interessant dat je dat zegt. Maar het is een beetje in tegenspraak met de legende die zegt dat de offensieve structuur die neergezet werd tegen Brazilië in de kwartfinales van het WK, slechts de dag ervoor gedurende tien minuten werd ingeoefend... Tielemans: ( schaterlacht) 'Maar dat was ook zo! Het is wat bizar om te zeggen, maar zo is het ook echt gegaan. En eerlijk gezegd marcheerde het op training niet al te best, en dat is nog zacht uitgedrukt. Maar de trainer geloofde erin en bravo voor hem dat hij het aangedurfd heeft. Zeker, denk ik, na het zien van trainingsvideo's... ( lacht) Daar heeft hij zich toch onvermijdelijk wat vragen gesteld... ( lacht) Maar het is zijn verdienste dat hij in het systeem geloofde.'Is het op tactisch vlak een verschil voor jou dat je naast Leander Dendoncker of Axel Witsel speelt? Tielemans: 'Het zijn twee erg verschillende spelers, met elk heel veel kwaliteiten. Ik heb al heel vaak met elk van beiden samengespeeld, dus het is een kwestie van aanpassen. Maar van zodra het systeem duidelijk is en de taakverdeling is bepaald, maakt het niet zoveel uit welke speler er naast je staat. Tegen Kroatië was de rol van Leander niet dezelfde als wanneer we in een 3-4-3 spelen. Dus moet je je vooral kunnen aanpassen.' Van het systeem gesproken: is Nacer Chadli de enige speler in deze groep die de hybride rol van derde middenvelder aankan - wat Martínez wil wanneer het systeem wijzigt? Tielemans: 'Ik zal niet zeggen dat hij de enige is, maar het is wel zo dat Nacer een erg slimme speler is. Hij kan zich snel aan eender welk systeem aanpassen, zowel op tactisch als op technisch vlak. Ik denk dat het ook niet toevallig is dat hij bij de nationale ploeg op zowat alle mogelijke posities gespeeld heeft.' De herhaaldelijke blessures van Eden Hazard, de zware botsing van Kevin De Bruyne en de revalidatie van Axel Witsel duwen België eerder in de rol van outsider dan van grote favoriet. Maar is dat uiteindelijk niet ideaal om te groeien in een toernooi? Tielemans: 'Eerlijk gezegd, of ze nu over ons spreken of niet, dat maakt me niks uit. Ik sta daar, ik ken onze kwaliteiten en die van de staf en de rest trek ik me niet aan. De enige waarheid zul je op het veld zien.' De toekomst van Roberto Martínez is op dit moment niet helemaal duidelijk. Is dat iets waar je als speler mee bezig bent, dat het misschien het laatste toernooi onder zijn leiding zal zijn? Tielemans: 'Helemaal niet. Zijn manier van werken, zijn dagelijkse concentratie en zijn betrokkenheid bij ieder van ons geven de indruk dat hij er al heel lang is en er altijd zal zijn. Maar we weten ook dat in het voetbal wegen kruisen en wegen scheiden, dus ik koester niet te veel hoop. We twijfelen er niet aan dat Roberto Martínez op een dag niet meer bij ons zal zijn, we hopen gewoon dat die dag zolang mogelijk op zich laat wachten.' Je bent nog maar 24 en je zit al aan 40 caps. Droom je ervan om op een dag het huidige record van Jan Vertonghen (128) te breken? Tielemans: 'Het is een cliché maar ik bekijk echt wedstrijd per wedstrijd. Ik weiger ver vooruit te kijken. Natuurlijk denk ik daar wel eens aan, dat het zo stilletjes aan, beetje bij beetje, wel begint op te tellen. Maar gelukkig zijn er anderen voor mij, en hopelijk ook nog na mij, die al die records waar we van dromen zullen trachten te verbeteren.' Wat jou persoonlijk betreft, zeggen ze dat je titularis zou zijn bij zowat elke Europese topclub. Heb je na tweeënhalf jaar Leicester geen zin om te kijken waar je limieten liggen? Tielemans: 'Dat is om te beginnen erg flatterend, dus bedankt aan degenen die dat zeggen, maar ik probeer daar rustig bij te blijven. Ik speel mijn wedstrijden, ik presteer, en wat moet komen zal dan wel komen. Nu ben ik helemaal geconcentreerd op het EK. De rest zien we nadien wel, daar ben ik nu niet mee bezig.'