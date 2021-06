Bij de Rode Duivels valt hij nog nauwelijks buiten de basiself te denken. Waarom is Youri Tielemans zo belangrijk voor bondscoach Roberto Martínez.

Al gauw verplichtte zijn talent Roberto Martínez tot twaalf te tellen in plaats van tot elf. Want in het denken van de bondscoach werd Youri Tielemans net iets te groot om hem nog als invaller te beschouwen, ook al leidde dat ertoe dat de Catalaan een titularis uit de basiself moest laten en naar de bank verwijzen. Nooit verdween de middenvelder nog uit Martínez' gedachten, zelfs niet toen hij zich te pletter leek te lopen tegen de Monegaskische rots. Maar zodra zijn carrière een andere weg nam, het Kanaal over, richting King Power Stadium bij Leicester City, kreeg de middenvelder een internationale dimensie. Het voetbal in Engeland bleek Youri Tielemans op het lijf geschreven. Afgelopen met de hermetisch afgesloten blokken in het Franse voetbal, waar de ruimte tussen de linies even zeldzaam is als de risicopasses. De Premier League en zijn razendsnelle spelwisselingen zijn op maat gesneden van hersenen die nog werken wanneer de longen al bijna leeggelopen zijn. De jonge Belg behoort tot die categorie. Het positiespel van Tielemans is een voortdurende evenwichtsoefening. Niet te dicht bij het doel van de tegenstrever, waar de ruimte zeldzaam is en zijn gebrek aan dribbelkunde hem te voorspelbaar zou maken. Niet te ver ook, want ze zijn niet dik gezaaid, zij die vanuit het midden en vanop minstens twintig meter afstand raak kunnen treffen. Eenmaal hij de patron is geworden in het voetbal van zijn nieuwe club wordt Tielemans nog belangrijker in het spel van de Rode Duivels. Vaak stuurt hij Kevin De Bruyne een rij naar voor zodat de spelmaker van de Citizens aan de zone van de waarheid zijn beslissende kwaliteiten beter kan tonen. Op dat moment kruipt Youri in de rol van architect. Zo is Tielemans het perfecte wapen van Roberto Martínez geworden wanneer België balbezit heeft en met offensief voetbal kan uitpakken. Omdat zijn manier van pressing zetten op de helft van de tegenstander wanneer die net aan opbouwen denkt erg effectief is. Als typisch product van de Anderlechtse voetbalschool blinkt de Rode Duivel zelden uit wanneer België het spel moet ondergaan. Zowel in Tsjechië als tegen Engeland deemsterde Youri bij momenten weg wanneer er verschillende brandjes rond het eigen strafschopgebied geblust moesten worden. Typisch voor een speler die gemaakt is om dominant voetbal te brengen. Gelukkig voor hem doet deze generatie Duivels dat beter dan wie ook.