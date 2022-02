De U19-ploeg van Club Brugge heeft woensdag in de play-offronde van de UEFA Youth League met 3-2 verloren tegen het Deense Midtjylland. De youngsters van blauw-zwart grijpen zo naast een ticket voor de achtste finales.

Club NXT liet zich in december in het Champions League-spoor in zijn laatste poulematch nog de groepswinst afsnoepen door Paris Saint-Germain, waardoor blauw-zwart niet rechtstreeks doorstootte naar de laatste zestien. Nu zit het toernooi er dus op.

De bezoekers kenden in het Deense Ikast nochtans een droomstart. Na een kwartier leidden ze immers met 0-2 na twee doelpunten van Antonio Nusa (3., 15.). Na de aansluitingstreffer van Valdemar Byskov Andreasen (32.) mocht Club met een kleine voorsprong gaan rusten.

Maar in de tweede helft zetten de Denen de scheve situatie recht. Iets voorbij het uur stond het weer gelijk na een treffer van Aral Simsir (63.) en Oscar Fraulo (71.) zorgde even later voor een Deense voorsprong en de kwalificatie.

Later vandaag/woensdag komt ook Genk in actie in de play-offs van de Youth League. De jonge Limburgers spelen thuis tegen de Engelse grootmacht Chelsea. Genk schakelde in het kampioenenspoor achtereenvolgens Keulen en MTK Boedapest uit.

Club NXT liet zich in december in het Champions League-spoor in zijn laatste poulematch nog de groepswinst afsnoepen door Paris Saint-Germain, waardoor blauw-zwart niet rechtstreeks doorstootte naar de laatste zestien. Nu zit het toernooi er dus op. De bezoekers kenden in het Deense Ikast nochtans een droomstart. Na een kwartier leidden ze immers met 0-2 na twee doelpunten van Antonio Nusa (3., 15.). Na de aansluitingstreffer van Valdemar Byskov Andreasen (32.) mocht Club met een kleine voorsprong gaan rusten. Maar in de tweede helft zetten de Denen de scheve situatie recht. Iets voorbij het uur stond het weer gelijk na een treffer van Aral Simsir (63.) en Oscar Fraulo (71.) zorgde even later voor een Deense voorsprong en de kwalificatie. Later vandaag/woensdag komt ook Genk in actie in de play-offs van de Youth League. De jonge Limburgers spelen thuis tegen de Engelse grootmacht Chelsea. Genk schakelde in het kampioenenspoor achtereenvolgens Keulen en MTK Boedapest uit.