Yves Leterme eind 2017 over Financial Fair Play: 'We laten ons niet sturen door namen'

'We gaan ons mandaat scrupuleus nakomen', zei Yves Leterme eind 2017 in een exclusief en uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine. Hij lonkte bij die uitspraak naar de Franse topclub Paris Saint-Germain (PSG). De Belgische ex-premier onderzoekt voor de Europese voetbalbond UEFA de toepassing van de regels rond Financial Fair Play (FFP). Hij doet dat als hoofd van de onderzoekskamer van het Club Financial Control Body (CFCB), een orgaan dat onafhankelijk moet functioneren.

Geloofwaardigheid op het spel

In augustus 2017 toverde PSG ineens 222 miljoen euro tevoorschijn om de Braziliaanse aanvaller Neymar los te weken bij FC Barcelona. Even later haalde de Parijse club bij AS Monaco ook nog spits Kylian Mbappé. Dat gebeurde via een huurovereenkomst met aankoopoptie waarvan de totale kostprijs geschat werd op 180 miljoen euro. Het waren uitgaven die intuïtief moeilijk te rijmen leken met de FFP-regels. Die moeten er onder meer voor zorgen dat clubs in de jacht naar sportief succes hun voetbalgerelateerde uitgaven en inkomsten enigszins in balans houden.

Leterme klonk vastberaden toen Sport/Voetbalmagazine hem vroeg of PSG tijdens de zomer van 2017 de geloofwaardigheid van UEFA en FFP op het spel gezet had: 'Ik ben er echt van overtuigd dat de FFP-regels blijvend kunnen toegepast worden. (...) Ik ben ex officio (ambtshalve, nvdr) een onderzoek gestart. In de lente zijn we rond.'

'Uitsluiting het doeltreffendste'

De uitspraken die Leterme toen deed, zijn weer relevant na berichten van verschillende media die horen bij een internationaal netwerk voor onderzoeksjournalistiek, European Investigative Collaborations (EIC). Zij stellen dat Gianni Infantino, de huidige baas van wereldvoetbalbond FIFA, in 2014 PSG en Manchester City hielp om een zware straf te ontlopen na overtredingen van de FFP-regels. De media die horen bij EIC, baseren zich daarvoor op Football Leaks, tientallen miljoenen documenten die ze via een anonieme klokkenluider kregen.

In zijn interview met Sport/Voetbalmagazine praatte Leterme eind 2017 ook over de sancties die horen bij een overtreding van de FFP-regels. 'Het klopt dat een financiële sanctie minder snijdt dan een sportieve', zei hij toen. 'Uitsluiting is het meest doeltreffende.' Op de opmerking dat sommige clubs misschien denken dat de CFCB dat met hen niet durft, repliceerde Leterme: 'Ik denk dat de meeste clubs intussen weten dat we ons niet laten sturen door namen.'

Onderzoek gesloten en heropend

Het betoog dat Leterme toen voerde, sluit aan bij wat de krant De Standaard, die deel uitmaakt van EIC, schrijft: 'Leterme had zich in 2017 blijkbaar voorgenomen PSG degelijk te onderzoeken. Daarop wijzen de Football Leaks-documenten. Toen de rapporten over de financiën van de club dit voorjaar op tafel lagen, liet Leterme volgens onze info blijken dat zijn onderzoekskamer bijna op het punt stond het dossier over te maken naar de gerechtelijke kamer (de tweede kamer van de CFCB, die straffen kan uitspreken, nvdr). Er was volgens Leterme weinig marge om de leden van zijn onderzoekskamer ervan te overtuigen dat het niet nodig was om het dossier door te sturen naar de gerechtelijke kamer.'

Maar die doorverwijzing naar de gerechtelijke kamer kwam er niet. Op 13 juni 2018 meldde UEFA plots dat PSG op het vlak van Financial Fair Play niets kon aangewreven worden en dat het onderzoek afgesloten werd. Op 24 september 2018 meldde UEFA dan weer dat het onderzoek heropend werd, zonder daar veel uitleg bij te geven: 'Na het besluit van de hoofdonderzoeker van de CFCB (Leterme, nvdr) om het onderzoek naar Paris Saint-Germain af te sluiten en de daaropvolgende beslissing van de CFCB-voorzitter (de Portugees José Narciso da Cunha Rodrigues, nvdr) om het te laten beoordelen door de gerechtelijke kamer van de CFCB, besliste die gerechtelijke kamer om de zaak terug te verwijzen naar de onderzoekskamer voor verder onderzoek.'

Leterme was niet bereid vragen van EIC te beantwoorden, schrijft De Standaard. Hier kunt u wel het volledige interview met hem teruglezen dat op 13 december 2017 verscheen in Sport/Voetbalmagazine.