Yves Vanderhaeghe: 'Coucke gaf wel eens hints over de ploegopstelling'

Marc Coucke noemde je bij KV Oostende ooit een toptrainer, na de Europese heenmatch in Marseille, al moeten we er ook bij zeggen dat hij jou zeven speeldagen later ontsloeg.

YVES VANDERHAEGHE: 'Dat is het lot van een trainer zeker?'

Kwam hij bij KVO dikwijls in de kleedkamer?

VANDERHAEGHE: 'Het gebeurde, maar dat was meestal vóór de match.'

Bemoeide hij zich soms met de ploegopstelling?

VANDERHAEGHE: 'Niet echt, maar hij gaf wel eens hints.'

Deed je daar dan iets mee?

VANDERHAEGHE: 'Ik luisterde en dacht erover na. Mijn visie is bijvoorbeeld: met werkers op het middenveld kom je al ver. Terwijl zijn voorkeur uitging naar de meer lichtvoetige, technische spelers, de nummers tien zeg maar.'

Bemoeiden bij AA Gent de voorzitter en de algemeen manager zich met de opstelling?

VANDERHAEGHE: 'Niet speciaal. Tijdens de wekelijkse vergaderingen spreek je altijd wel over voetbal natuurlijk, over de match die voorbij is en over degene die volgt, en dus wordt er wel eens gezegd "zou je deze misschien niet eens kunnen..." Tenslotte zijn zij de bazen en mogen ze hun mening verkondigen. Maar dan doet een trainer nog altijd wat hij wil.'