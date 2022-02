Yves Vanderhaeghe is begonnen aan zijn tweede termijn bij KV Oostende. 'De club was onder de indruk van mijn pressing bij Cercle', vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Door Frank Buyse

Na iets meer dan twee maanden werkloos te zijn geweest, mocht Yves Vanderhaeghe vorig weekend alweer plaatsnemen in de dug-out. Oude liefde KV Oostende kwam weer aankloppen en dan ging het snel. 'Ik kreeg ik een berichtje van Gauthier Ganaye (CEO van KV Oostende, nvdr.)', vertelt Vanderhaeghe op KW.be. 'Of we 's anderendaags konden bellen? Na dat gesprek volgde nog een video-meeting, want Gauthier zat in quarantaine. Toen bleek dat ze na grondige analyses onder de indruk waren van de hoge druk waarmee Cercle altijd speelde. Meer zelfs dan KVO dit seizoen onder Blessin. Tja, Gegenpressung. De school-Leipzig... het kind moet een naam hebben. We waren er snel uit.'

Vanderhaeghe was in tegenstelling tot zowat de hele voetbalwereld niet verbaasd dat KV Oostende, de club waar hij al actief was van 2015 tot 2017, bij hem uitkwam. 'Moest ik dan verbaasd zijn dan ze mij vragen? Iedereen moet toch stilaan weten wat Yves Vanderhaeghe kan brengen? Ik speelde in mijn eerste jaren als hoofdtrainer vier keer play-off 1. Maar blijkbaar moet ik mij meer verantwoorden dan een ander.'

Bij de Kustboys ondertekende Vanderhaeghe een contract tot het einde van dit seizoen. Het doel: in 1A blijven. Na het seizoen zal de West-Vlaamse coach echter al snel weten of hij volgend jaar ook in Oostende mag blijven. 'We hebben een afspraak: twintig dagen na afloop van de competitie zal ik weten waar ik aan toe ben. Dat volstaat voor mij. Ik lig er niet wakker van.'

Lastig drieluik

Maar ondertussen moet KV Oostende dus gered worden. Na 27 speeldagen staan de Kustboys op een 14de plek met 28 punten, dat zijn er slechts vijf boven de degradatiestreep. Maar de opvolger van de naar Genoa verkaste Alexander Blessin weet al wat er schort. 'De pressing zit goed, er wordt keihard gewerkt... Alleen is in vergelijking met vorig seizoen de creativiteit aan de bal wat minder. Daar zorgden Sakala, Hjulsager... voor, Vandendriessche die perfect weet wanneer het rap of traag moet gaan, Hendry die voetballend goed is... Dat wordt dus een werkpunt.'

Om in eerste klasse te blijven, staan dus enkele cruciale weken voor de deur. Met nog wedstrijden tegen Standard, STVV en het drieluik Anderlecht, Club en Union zitten daar wel enkele kleppers tussen. 'En daarna spelen we tegen Seraing. Liefst niet met het mes op de keel. Mijn eerste zinnen deze week waren dan ook: we kunnen in die eerste twee matchen al veel aan onze situatie verbeteren. Zes of vier of misschien zelfs drie punten zou chic zijn.'

Lees het volledige interview op KW.be.

