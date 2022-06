Yves Vanderhaeghe is klaar voor het nieuw seizoen met KV Oostende. De Krant van West-Vlaanderen legde hem enkel quotes van andere coaches voor om de Oostendse T1 beter te leren kennen.

1. 'Dertig procent van de coaching is tactiek, zeventig procent is sociale competentie.' (Julian Nagelsmann)

Yves Vanderhaeghe: 'Tegenwoordig is het een enorme opgave om iedereen tevreden te houden. Want we zitten in een cultuur waarin iedereen zich enorm bewust is van wat het voetbal financieel met zich mee kan brengen en zich na een beslissing snel benadeeld voelt. Vorig seizoen speelde ik in het begin met één spits en koos ik voor Gueye en gaf ik Ambrose, een vergelijkbaar profiel, wat rust. Maar die voelde zich daardoor aangevallen en heeft drie, vier weken gedacht dat ik hem niet moest hebben. Het is moeilijk om dat in procenten uit te drukken, maar het sociaal management van een groep is voor een coach het belangrijkste geworden. Het ligt nu allemaal zo gevoelig en het is echt opletten hoe je formuleert.'

2. 'Mensen denken altijd dat de coach de sterkste persoon is bij een club, de baas, maar in werkelijkheid is hij de zwakste schakel.' (Pep Guardiola)

Vanderhaeghe: 'Zo negatief mag je niet denken, maar ik vind dit wel een heel mooie en sterke quote. Ze zeggen ook niet voor niets: eens je als trainer getekend hebt, is het al een beetje om zeep... En: wanneer een ploeg wint, deden de spelers het heel goed; en verliest een ploeg, dan is het omdat de trainer verkeerde keuzes maakte. Ik weet ondertussen ook: spelers hebben een bepaalde waarde, tekenen een contract om te spelen en als het niet loopt zoals ze verwachtten, dan is de trainer nogal vaak de zondebok.'

3. 'Elke keer er buitenlandse trainers aankomen, belt de pers mij en elke keer zeg ik hetzelfde: bel mij op het einde van het seizoen eens terug. Vaak stel ik dan met tevredenheid vast dat de Belgische trainers het het best deden.' (Kris Van Der Haegen)

Vanderhaeghe: 'Mja, waarom slagen veel buitenlandse trainers hier niet? Als ik zie dat sommigen op de persconferentie een vertaler nodig hebben, vraag ik mij af: hoe kunnen zij zich verstaanbaar maken tegenover hun spelers? Dat begrijp ik niet. Want is communicatie niet heel belangrijk om bij je spelers binnen te geraken? En wat denk je dat er beter is: een technische staf waarin iedereen dezelfde taal spreekt of één waar je vier verschillende talen moet spreken om één iets uit te leggen? Ik vind dat we een beetje chauvinistischer mogen zijn: onze trainers zijn goed opgeleid, waarom zouden buitenlanders beter zijn?'

