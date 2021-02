KV Kortrijk neemt vroeger dan gepland afscheid van Yves Vanderhaeghe. Waarom? En heeft de club nood aan een andere aanpak?

Vorige woensdag hing er al een raar sfeertje rond KV Kortrijk, dat op Beerschot twee nieuwe spelers aan de aftrap bracht die pas een paar dagen eerder gearriveerd waren en al een jaar niet meer gevoetbald hadden. Kortrijk had die match kunnen winnen, maar deed dat niet en ging zaterdag ook nog eens kansloos de boot in tegen Charleroi. Resultaat? Eén op vijftien, meteen de reden waarom algemeen manager Matthias Leterme zondagmiddag trainer Yves Vanderhaeghe één dag na zijn verjaardag nog een zuur cadeau gaf, met name zijn ontslag.

...

Vorige woensdag hing er al een raar sfeertje rond KV Kortrijk, dat op Beerschot twee nieuwe spelers aan de aftrap bracht die pas een paar dagen eerder gearriveerd waren en al een jaar niet meer gevoetbald hadden. Kortrijk had die match kunnen winnen, maar deed dat niet en ging zaterdag ook nog eens kansloos de boot in tegen Charleroi. Resultaat? Eén op vijftien, meteen de reden waarom algemeen manager Matthias Leterme zondagmiddag trainer Yves Vanderhaeghe één dag na zijn verjaardag nog een zuur cadeau gaf, met name zijn ontslag.Die ochtend had Vanderhaeghe nog training gegeven. De coach is ontgoocheld, maar wil niet natrappen: 'Ik weet alleen dat ik dit jaar in heel moeilijke omstandigheden heb gewerkt en dat ik mijn best heb gedaan om er alles uit te halen. Ik zag het nog zitten, zij blijkbaar niet.' Het geeft nog eens aan hoe snel de situatie in 1A bij sommige clubs verandert. In de eerste wedstrijd van dit jaar, op 9 januari, klopte KV Kortrijk nog KRC Genk. Met negen op negen stond KVK toen achtste, een paar dagen nadat topschutter Ilombe Mboyo verkocht was aan STVV. Knap werk van Vanderhaeghe, was de conclusie op dat moment. Zes dagen later legde Het Nieuwsblad een bom onder de rest van het seizoen met de melding dat Kortrijk volgend jaar met de Sloveen Luka Elsner zou werken. Het bericht werd door de club prompt ontkend. Leterme en Elsner waren samen gezien in een hotel, en daar kon je op zijn minst uit afleiden dat Kortrijk een alternatief zocht voor zijn trainer. Als die einde contract is en er in december nog niet één keer met hem gepraat is, geeft dat natuurlijk al iets aan. Alleen was het eerst de bedoeling dat Vanderhaeghe dit seizoen zou uitdoen. Een overeenkomst met Elsner was er ook nog niet. KV Kortrijk kwam, net als tal van andere clubs, wel flink onder de indruk van de Sloveen toen hij Union trainde. Het nieuws bracht wél een niet meer te stoppen negatieve spiraal op gang. Dat de spelers toen ook nog eens zes weken geen warm water hadden om te douchen, was een ongelukkig toeval dat de werksfeer niet verbeterde. Vanderhaeghe zelf vroeg Leterme na het krantenbericht niet om uitleg: 'Mathias lag zwaar ziek thuis, en ik vond zijn gezondheid op dat moment belangrijker dan mijn situatie.' De club hoopte dat de gebeurtenissen niet te veel impact zouden hebben op het sportieve. Het tegendeel bleek waar. Afgelopen weekend greep het bestuur dan toch in omdat het doel voor dit seizoen niet dreigde gehaald te worden. De Kerels mikten nog steeds op een plaats binnen de eerste acht, met een weliswaar beperkte, maar sterke kern. Kwaliteit in plaats van kwantiteit, na een seizoen waarin Kortrijk elke wedstrijd zes tot zeven potentiële kernspelers in de tribune zag zitten. Geen ideaal scenario voor een club waar elke euro twee keer omgekeerd wordt, zeker niet wanneer die spelers ook nog eens voor veel irritaties zorgden op de werkvloer. Om dat te vermijden besliste men een jaar geleden al om de kern voor dit seizoen snel vast te leggen, tegen de Kortrijks reputatie in om last minute spelers te halen. Zo werd in januari 2020 al Jevhen Makarenko van Anderlecht gehuurd, net als de Slovaakse doelman Adam Jakubech van Lille. Er kwamen ook twee nieuwe spitsen ( Terem Moffi en Habib Guèye) en met Gilles Dewaele, die bij Westerlo eind contract was, werd in maart al een overeenkomst gesloten. Zo stapte KVK met een krappe kern van 19 man het seizoen in, met op elke positie behalve de linksachter een dubbele bezetting, maar door een aantal blessures moest van meet af aan gepuzzeld worden. Dat van die 19 spelers er negen einde contract waren, vond KVK geen hypotheek op het seizoen. Dat het grootste talent, Moffi, eind september al voor acht miljoen verkocht werd, noemde iedereen een knap staaltje van koopmanskunst. Daarmee ving Kortrijk de verwachte tekorten van dit coronaseizoen (rond de drie à vier miljoen euro voor clubs van het niveau Kortrijk) op en creëerde het zelfs ruimte voor aankopen met het oog op volgend seizoen. De vraag is of Elsner het tij nog kan keren, richting die beoogde achtste plaats dan wel zal moeten proberen om niet in degradatiegevaar te belanden.