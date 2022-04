Yves Vanderhaeghe heeft zijn aflopende contract als hoofdtrainer van KV Oostende verlengd met twee seizoenen, tot medio 2024, zo maakte de club vrijdag bekend in een persmededeling.

De intussen 52-jarige voormalige middenvelder streek medio februari opnieuw neer in Oostende, als opvolger van de naar het Italiaanse Genoa vertrokken succestrainer Alexander Blessin. Eerder op het seizoen was Vanderhaeghe ontslagen bij Cercle Brugge, vanwege de magere resultaten.

Vanderhaeghe was eerder al trainer van KVO tussen 2015 en 2017. Toen leidde hij de Kustboys naar de bekerfinale en de eerste Europese campagne ooit tegen Marseille. Dat zat er dit seizoen niet in. KV Oostende kwam weliswaar nooit in de problemen en sloot de reguliere competitie af op de twaalfde plaats, waardoor hun seizoen reeds enkele weken is afgelopen.

Afgelopen winter ondertekende Vanderhaeghe in de Diaz Arena een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Die wordt nu opengebroken. 'Ik heb me altijd al goed gevoeld in Oostende, zowel vroeger als nu. Daar maakte ik nooit een geheim van en ik ben dan ook blij dat ik een vervolg kan breien aan mijn tweede periode hier', aldus Vanderhaeghe. 'De voorbije weken werkte ik al met het oog op volgend seizoen, zowel op als naast het veld. We moeten klaar zijn vanaf de eerste speeldag om zo een opwindend seizoen te kunnen doormaken.'

Ook CEO Gauthier Ganaye is blij dat de handtekeningen op papier staan. 'Yves heeft een nauwe band met de club en het contract tot het einde van het seizoen was om elkaar beter te leren kennen. We hebben in die tijd goed samen gewerkt en het was al snel de intentie van beide partijen om verder te werken met elkaar', zegt Ganaye. 'Bovendien brengt Yves aanvallend voetbal met de nodige pressing én kan hij jonge spelers beter maken. Ik ben dan ook tevreden dat we nu een akkoord bereikten. We zijn intussen ook al druk in de weer om onze ploeg gericht te versterken naar volgend seizoen toe.

De intussen 52-jarige voormalige middenvelder streek medio februari opnieuw neer in Oostende, als opvolger van de naar het Italiaanse Genoa vertrokken succestrainer Alexander Blessin. Eerder op het seizoen was Vanderhaeghe ontslagen bij Cercle Brugge, vanwege de magere resultaten. Vanderhaeghe was eerder al trainer van KVO tussen 2015 en 2017. Toen leidde hij de Kustboys naar de bekerfinale en de eerste Europese campagne ooit tegen Marseille. Dat zat er dit seizoen niet in. KV Oostende kwam weliswaar nooit in de problemen en sloot de reguliere competitie af op de twaalfde plaats, waardoor hun seizoen reeds enkele weken is afgelopen. Afgelopen winter ondertekende Vanderhaeghe in de Diaz Arena een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Die wordt nu opengebroken. 'Ik heb me altijd al goed gevoeld in Oostende, zowel vroeger als nu. Daar maakte ik nooit een geheim van en ik ben dan ook blij dat ik een vervolg kan breien aan mijn tweede periode hier', aldus Vanderhaeghe. 'De voorbije weken werkte ik al met het oog op volgend seizoen, zowel op als naast het veld. We moeten klaar zijn vanaf de eerste speeldag om zo een opwindend seizoen te kunnen doormaken.' Ook CEO Gauthier Ganaye is blij dat de handtekeningen op papier staan. 'Yves heeft een nauwe band met de club en het contract tot het einde van het seizoen was om elkaar beter te leren kennen. We hebben in die tijd goed samen gewerkt en het was al snel de intentie van beide partijen om verder te werken met elkaar', zegt Ganaye. 'Bovendien brengt Yves aanvallend voetbal met de nodige pressing én kan hij jonge spelers beter maken. Ik ben dan ook tevreden dat we nu een akkoord bereikten. We zijn intussen ook al druk in de weer om onze ploeg gericht te versterken naar volgend seizoen toe.