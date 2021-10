De raadkamer in Hasselt heeft vrijdagmorgen de zaak over de transfer van Junior Edmilson naar een onbepaalde datum uitgesteld omdat Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard Luik, bijkomend onderzoek heeft gevraagd. Het is dus nog niet duidelijk naar welke datum de zaak wordt uitgesteld.

De raadkamer zou zich buigen over de eventuele doorverwijzing van Venanzi en Standard naar de correctionele rechtbank. De beschuldiging luidt schriftvervalsing. Sint-Truiden is burgerlijke partij.

De Truiense ploeg meent dat er sprake is van oplichting, omdat Standard gelogen zou hebben over het transferbedrag van Edmilson, toen die in de zomer van 2018 naar het Qatarese Al Duhail SCS verhuisde. In januari 2016 trok Edmilson van Sint-Truiden naar Standard Luik. In het contract werd vermeld dat STVV bij een eventuele doorverkoop recht heeft op 40 procent van de meerwaarde, boven de 1,2 miljoen euro die Standard betaalt. Tweeëneenhalf jaar later wilde Edmilson naar het buitenland verhuizen. Bruno Venanzi had geprobeerd om die 40 procent af te kopen om zo 100 procent eigenaar van de voetballer te worden, maar de CEO van Sint-Truiden, Takayuki Tateishi, hield het been stijf. Uiteindelijk vertrok Edmilson volgens Standard voor 2 miljoen euro naar Qatar. STVV vond dat transferbedrag bizar.

Het Italiaanse Fiorentina was bereid om 5 miljoen euro op tafel te leggen. Er zou echter nog een deal gesloten zijn, namelijk dat de Qatarese club 3,2 miljoen euro betaalde voor een samenwerkingsovereenkomst waarbij Standard Luik in januari 2019 in Doha op winterstage zou komen. Standard trok echter naar Marbella. Al Duhail SC betaalde voor Edmilson dus in totaal 5,2 miljoen euro, waardoor Sint-Truiden recht zou hebben op 1,6 miljoen euro en niet de ontvangen 320.000 euro. De transfersom zou kunstmatig laag zijn gehouden door zogenaamde valselijk opgestelde sponsordeals.

Een eventuele veroordeling zou ook voor Standard kwalijke gevolgen hebben, want als de FIFA (wereldvoetbalbond) ingrijpt kan naast een transferverbod een uitsluiting van de Europese competities volgen.

