Zaalvoetbalploeg FP Halle-Gooik zal vanaf het seizoen 2022-23 aantreden als RSCA Futsal. FP Halle-Gooik en RSC Anderlecht kondigden vrijdag de opvallende samenwerking aan.

'Een samenwerking stond in de sterren geschreven', zo klinkt het in een persbericht. 'Beide clubs delen een sterke lokale fanbase. En ook sportief en commercieel delen de clubs steile ambities. Om die ambities te realiseren, bundelen beide topclubs nu de krachten.'

RSCA Futsal zal aantreden in de nieuwe topsporthal Belleheide in Roosdaal, waar 1100 supporters een wedstrijd kunnen bijwonen. Het complex wordt begin augustus ingehuldigd met een galawedstrijd tegen de Europese topclub Benfica.

'Futsal is een discipline in volle commerciële ontwikkeling', verklaart Peter Verbeke, CEO van RSC Anderlecht. 'Met RSCA Futsal staat nu een club in de steigers die het opleiden van talent vooropstelt, de sport in België naar een volgend niveau wil stuwen en de Europese top wil ambiëren.'

'Ondanks onze jarenlange status als nummer één botste het project stilaan tegen een aantal limieten', aldus Lieven Baert, manager van Halle-Gooik. 'De verhuis naar de gloednieuwe infrastructuur en de samenwerking met de recordkampioen is de doorstart van een nieuw en ambitieus hoofdstuk. Ons hart kleurde altijd al paars-wit. Het is een voorrecht om nu deel uit te maken van deze fantastische club en samen nieuwe successen waar te maken.'

Jean Kindermans, directeur jeugdopleiding bij RSCA, ziet in futsal een interessante aanvulling in het voetbaltechnisch opleidingstraject van Neerpede. 'Naast het vereiste technisch vermogen neemt ook het belang van snelheid van uitvoering, intensiteit en decision making op korte ruimte toe in het moderne topvoetbal.'

Halle-Gooik kroonde zich van 2015 tot en met 2019 vijf keer op een rij tot kampioen van België. Dit seizoen is het team nog ongeslagen na 19 speeldagen in de hoogste futsalafdeling in België. Halle-Gooik staat ook in de finale van de Beker van België en mikt op een vijfde eindzege.

