Zakaria Bentato, e-sporter RSC Anderlecht: 'Wij moeten ons zoals profvoetballers voorbereiden op wedstrijden'

Quentin Vande Wattyne won namens Excel Mouscron de eerste editie van de Proximus ePro League op het virtuele voetbalspel FIFA 19. Maar Anderlecht hanteert de professioneelste aanpak, zo getuigen spelers Robin Seeuws en Zakaria Bentato.

E-sports vonden dit jaar eindelijk hun weg naar het Belgische voetbal. In januari kende de Proximus ePro League zijn vuurdoop: in een virtuele competitie nemen gamers het via de Playstation 4 in het videospel FIFA 19 tegen elkaar op. België kende al vijf professionele e-sporters, die op internationale toernooien elk hun team vertegenwoordigen (Anderlecht, Club Brugge, Charleroi, Standard en Royal Excel Mouscron), maar nu wilde de bond graag ook de fans een kans geven om uit te komen voor hun favoriete club. Zodoende selecteerden de zestien Pro Leagueteams aan de hand van kwalificatietoernooien hun eigen e-sporter.

Op 23 maart was het D-day voor de e-sporters, want dan vond de finale van de play-offs in de Proximus ePro League plaats in de gebouwen van Proximus. De allereerste editie van de virtuele competitie kon op veel aandacht rekenen. De finalisten Zakaria Bentato (RSC Anderlecht), Quentin Vande Wattyne (Royal Excel Mouscron), Geoffrey Meghoe en Miran Salim (beiden Club Brugge) werden letterlijk met vuurwerk onthaald in de strijd om de titel.

In de finale kreeg een zichtbaar gespannen Bentato een zware opdoffer te verduren toen hij in de beginfase van de wedstrijd met Kara Mbodj een bal recht in de voeten van Taiwo Awoniyi verwerkte, wat resulteerde in een vroege voorsprong voor Mouscron: 0-1. Die mentale dreun kwam de speler van paars-wit niet meer te boven. Vande Wattyne liep makkelijk uit naar een 0-4-overwinning en werd de eerste kampioen van de Proximus ePro League.

Volwaardig RSCA-speler

De 20-jarige Robin Seeuws van Anderlecht is een van de gamers die zich kwalificeerde voor de Proximus ePro League. Onder de vleugels van de professionele e-sporter Zakaria Bentato(23) mag hij de Brusselaars vertegenwoordigen. 'Als kind droomde ik ervan om voor paars-wit uit te komen. Die droom komt nu uit dankzij de oprichting van de competitie, zij het op een andere manier dan ik voor ogen had. (lacht) Maar ik zie mezelf ook als een volwaardige Anderlechtspeler. De club gaf me een volledige uitrusting, een personal coach die me ondersteunt ter voorbereiding van de wedstrijden en ze ontvingen me allemaal ontzettend hartelijk.'

De publieke opinie is vaak de mening toegedaan dat e-sports overroepen zijn. Bentato: 'Vaak hoor ik mensen wat lacherig doen over mijn carrière en dat ik voor niets mijn geld verdien. Die mensen hebben ongelijk. De combinatie van mijn studie economische wetenschappen aan de universiteit en mijn loopbaan als gamer valt echt niet te onderschatten. We moeten ons zoals echte professionele voetballers voorbereiden op de wedstrijden, zowel mentaal als op vlak van skills. De club heeft daarom voor mij een schema opgesteld zodat ik optimaal kan presteren: voldoende slaap, genoeg beweging, wat tijd inplannen om te trainen en studeren.'

Anders dan zijn collega bij Anderlecht, krijgt Jason Logghe bij groen-zwart geen professioneel kader aangeboden.'Bij Cercle leeft dat nog niet zo.' Zijn studies primeren dan ook op een mogelijke carrière als professioneel gamer. 'Thuis hameren ze daar zeker op. Ik train vooral in het weekend; boekhouder worden komt op de eerste plaats. Maar aangezien de competitie opvallend goed verloopt, weet je nooit wat de toekomst zal brengen.'

Yassine Taouil en Nick Vandierendonck