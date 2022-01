Volgens Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, is er maar één kandidaat om Lior Refaelov op te volgen.

Als de Gouden Schoen de verkiezing zou zijn van de speler die in 2021 de meeste doelpunten heeft binnen gebuffeld, dan is de winnaar bekend. Met zijn 30 goals (en 2 assists) in de Jupiler Pro League komt niemand in de buurt van Paul Onuachu. Je kan je wel afvragen wat de Duitse stier Deniz Undav op een heel jaar gepresteerd zou hebben, als je ziet dat hij maar een half seizoen nodig had om 16 goals (en 9 assists) aan te tekenen.Mocht de trofee van Het Laatste Nieuws gaan naar de meest beslissende speler van onze competitie, dan zouden ook Noa Lang (17 goals en 16 assists in 2021) en Junya Ito (11 goals en 18 assists) in de dans springen. Als je een voet hebt in respectievelijk 33 en 29 doelpunten van je ploeg, dan heb je er een boerenjaar op zitten.Maar de Gouden Schoen is een beloning voor 'de beste speler van de Belgische competitie'. Dan volstaat het niet om alleen naar die gortdroge statistieken te kijken, maar ook naar aspecten zoals techniek, kracht, snelheid, vista, slimheid, gevoel voor ruimte, fair play en teamgeest. Dan komen spelers als Xavier Mercier, Hans Vanaken,Vadis Odjijda, Rob Schoofs en Ali Gholizadeh op de radar. De vraag die in dit referendum centraal moet staan, is: hoe goed kan hij voetballen? Met die vraag in het achterhoofd is het alleen maar logisch dat Vincent Kompany en Paul Okon ooit de trofee gewonnen hebben.Als je 2021 in ogenschouw neemt en op zoek gaat naar het totaalplaatje van 'de beste voetballer', dan steekt Charles De Ketelaere erbovenuit. 'Slechts' elf goals en elf assists in de Jupiler Pro League in 2021, maar wat een sierlijkheid, wat een balgevoel, wat een slimme speler. Op verschillende posities inzetbaar ook. Zet hem op de linksachter en hij stelt niet teleur. Zelfs naar een training van die jongen kan je uren kijken zonder je een minuut te vervelen.Het is geleden van Bryan Ruiz dat we zoveel elegantie op de Belgische velden gezien hebben. Daarom kan maar één speler straks de Gouden Schoen winnen: Charles De Ketelaere.