Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand, heeft zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn tweede zege op rij geboekt. Op bezoek bij KV Kortrijk haalde de Vereniging het in zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Dominik Thalhammer, de opvolger van de vorige week ontslagen Yves Vanderhaeghe, met 0-2.

Rabbi Matondo (28. en 74.) scoorde beide doelpunten voor de Bruggelingen, die met een zes op zes op zak Zulte Waregem stevig opjagen. Cercle komt nu op zestien punten, eentje minder dan Essevee dat zondag voor de verplaatsing naar Anderlecht staat. KVK hangt met 22 punten in de middenmoot.

KV Oostende- KAS Eupen

KV Oostende legde in de eigen Diaz Arena KAS Eupen over de knie (2-1). Voor de Kustboys van coach Alexander Blessin is het de eerste zege sinds 16 oktober, nadien volgde een reeks van vijf nederlagen op rij. Ook tegen Eupen zag het er lange tijd slecht uit, want de bezoekers uit de Oostkantons kwamen op het kwartier 0-1 voor dankzij topschutter Smail Prevljak. Pas in het slotkwartier van de wedstrijd kon KVO dankzij treffers van Makhtar Gueye (74.) en Nick Batzner (81.) de achterstand nog ombuigen in een felbevochten zege. Dat geeft in de stand ademruimte, want KVO klimt met 20 punten naar een gedeelde 12e plaats. Eupen is met twee punten meer 8e. Vrijdagavond opende Union de speeldag met een 1-2 zege op het kunstgras van Sint-Truiden. De kloof van de Brusselaars met de eerste achtervolgers Antwerp en Club Brugge werd zo weer zeven punten. Eerder op zaterdag zette AA Gent zijn opmars voort met een gevleide 0-1 zege bij OHL en zaterdagavond staat er met Club Brugge-Seraing nog één duel op het programma. Club knoopte na de afgang in de Champions League tegen RB Leipzig in eigen land aan met twee zeges op bezoek bij KRC Genk (in de competitie en beker) en mag zich in eigen stadion tegen promovendus Seraing nooit in de luren laten leggen. De Luikenaars, door verschillende waarnemers vooraf aangeduid als degradatiekandidaat nummer 1, houden voorlopig het hoofd boven water en staan op de vijftiende plaats.

