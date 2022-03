AA Gent heeft zondagavond op de 31e speeldag in de Jupiler Pro League met 0-2 (rust: 0-1) gewonnen op bezoek bij rode lantaarn Beerschot.

Een aanval uit het boekje van de bezoekers voorkwam dat er in een voor het overige zoutloze eerste helft niet gescoord werd. Met de rust in zicht had Alessio Castro-Montes na een knappe controle op links ook een uitstekende voorzet in huis, die de inlopende Julien De Sart knap binnenkopte: 0-1. Nauwelijks een minuut later had Davy Roef aan de overzijde een uitstekende redding in huis om Lawrence Shankland van de gelijkmaker te houden.

De Gentenaars controleerden zonder te willen forceren, maar elke tempoversnelling deed de thuisploeg pijn. Net voorbij het uur bereikte een voorzet van Andrew Hjulsager de vaak verguisde Darko Lemajic aan de tweede paal, en de 28-jarige Serviër scoorde zowaar zijn tweede competitietreffer van het seizoen voor de Gentenaars: 0-2, meteen ook de eindstand.

Gent nadert Antwerp

Dankzij de zesde zege op rij komt AA Gent met 55 punten tot op één punt van de vierde plaats van Antwerp (56), dat zondagnamiddag de topper op het veld van Anderlecht met het kleinste verschil (1-0) verloor. Met zestien op achttien - de laatste competitienederlaag dateert al van eind januari tegen leider Union - wipte Anderlecht met 58 punten over Antwerp naar de derde plaats, op twaalf punten van Union. Landskampioen Club Brugge staat op de tweede plaats met vijf punten meer dan Anderlecht. Voor Antwerp was het al de derde competitienederlaag in vier wedstrijden - tevens de vierde in de laatste zes duels - en daarmee zijn ze in het klassement in vrije val. Nu wordt zelfs hun vierde plaats bedreigd door de Gentenaars, die maar blijven oprukken.

De top vier van het klassement mag na de reguliere competitie aantreden in de Champions' play-off. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met de Luikse derby tussen een geplaagd Standard en Seraing, de voorlaatste in de stand. Als Seraing de drie punten zou pakken, is de degradatie van Beerschot een feit. Het spelen van de play-downs is voor hen nog het hoogst haalbare.

