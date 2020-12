Tijdens de vergadering van de crisiscel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn de Pro League en de amateurclubs tot een akkoord gekomen omtrent de zestiende finales van de Beker van België. Die bekerronde, waaraan negen amateurs deelnemen, wordt uitgesteld naar 2, 3 en 4 februari 2021.

Omdat de coronamaatregelen genomen door het Overlegcomité nog tot minstens 15 januari 2021 van kracht zijn, kunnen de amateurclubs ten vroegste 16 januari 2021 hervatten met de collectieve trainingen. Om die reden zullen de seniorencompetities in het amateurvoetbal ook pas 14 februari hervatten.

Maar voor negen van die amateurs (La Louvière, Dessel Sport, Heur-Tongeren, Rupel Boom, Lokeren-Temse, Olsa Brakel, Tessenderlo Sport, Olympic Charleroi en FC Luik) zou er op 9 en 10 januari 2021 wel bekervoetbal op het programma staan. Zij wensten uitstel, maar door de krapte op de kalender zag de Pro League geen andere speelopties. Een marathonvergadering leverde dinsdag niets op, maar woensdag kwam er wel een akkoord uit de bus.

De zestiende finales van de Croky Cup werden eerder al eens uitgesteld door de coronamaatregelen, want ze vonden normaal plaats op op 15, 16 en 17 december. In principe kan trainen pas vanaf 16 januari voor de amateurs, maar omdat de bekercompetitie als een profcompetitie wordt erkend kon er een uitzondering worden gemaakt. De amateurs, die erop stonden om hun bekermatch te spelen, zagen de loodzware coronaprotocollen niet zitten en wilden zich bovendien op een degelijke manier voorbereiden.

De nieuwe data voor de zestiende finales zijn niet zonder gevolgen voor de Pro League. De verschuiving betekent ook dat er nieuwe data gezocht moesten worden voor de achtste finales (9,10 en 11 februari), de kwartfinales (2,3 en 4 maart) en de halve finales (12, 13 en 14 maart) van de Croky Cup. De finale vindt nog steeds plaats op 24 april. Twee speeldagen van de Jupiler Pro League worden daardoor verplaatst.

De kalender laat geen verdere mogelijkheden tot uitstel toe. Indien door de verlenging van de overheidsmaatregelen na 15 januari 2021 het amateurvoetbal niet kan heropstarten, zal de Croky Cup noodgedwongen verdergezet worden zonder de amateurclubs. In dat geval ontvangen ze een compensatiepremie.

