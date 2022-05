Paul Gheysens heeft in erg korte tijd Antwerp naar de top van het Belgisch voetbal gebracht, maar oorspronkelijk had hij plannen voor andere clubs in ons voetbal.

Is het de aantrekkingskracht van de Europese campagne van KAA Gent, en de sympathie in de media die ze Ivan De Witte oplevert? Feit is: door zich in hun buurt op te houden na de bouw van de Ghelamco Arena, beseft Paul Gheysens hoe luid het Belgische topvoetbal resoneert voor zakenlui. En dus overweegt hij om er zelf een rol in te vertolken.

Zijn eerste stappen zet hij discreet. Wanneer zijn raadgever Philip Neyt hem eind 2015 meldt dat Royal Antwerp Football Club aan de rand van het bankroet staat, begint Gheysens de club met stamnummer één financieel te steunen. Dat doet hij in alle stilte en achter de schermen, waarbij hij zich zorgvuldig verbergt achter het silhouet van Patrick Decuyper.

Het belet Gheysens niet om ook elders zijn kans te wagen. Eerst positioneert hij zich als de meest biedende kandidaat voor de overname van Anderlecht, maar daar zet Marc Coucke hem buitenspel. Daarna neemt hij, met het oog op een overname van Union Saint-Gilloise, contact op met Jürgen Baatzsch. 'Ik denk dat hij zich wilde wreken op Anderlecht omdat hij daar de slag had gemist', getuigt de toenmalige voorzitter van Union. 'Zijn prioriteit was het stadion. Méér dan een voetballiefhebber is Gheysens een zakenman die magnifieke stadions kan bouwen. We hebben elkaar ontmoet in zijn kantoor in de Ghelamco Arena, maar zijn bod bleef onder mijn verwachtingen.'

Dan maar alles op het Eurostadion, de nieuwe thuisbasis van de Rode Duivels, maar dat valt in het water. En tegelijkertijd verkruimelt ook het perspectief om zich in de hoofdstad te installeren. Gheysens kiest nu resoluut voor Antwerp.

'De sterren stonden daar goed', zegt Alain Courtois, die nog geregeld contact heeft met Gheysens. 'Een club die te koop staat, bovendien een club met een roemrijke geschiedenis. Het vooruitzicht om er een stadion te kunnen (ver)bouwen met de zegen van een stad die al evenzeer wil aanknopen met de luister van weleer, met een personage als Bart De Wever als burgemeester. En, het klinkt misschien wat onnozel: de club met stamnummer één. Dat cijfer is perfect representatief voor Gheysens. Hij houdt van het nummer één, hij wil altijd de eerste, de beste zijn.'

Lees het volledige verhaal van Paul Gheysens in Sport/Voetbalmagazine van 6 mei

