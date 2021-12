Geen spitsenduo in de top twintig van de Europese topcompetities is zo cruciaal in de doelpuntenproductie van een club als Zinho Gano en Jelle Vossen voor Zulte Waregem. Voor Essevee is dat echter meer een vloek dan een zegen.

De match op Anderlecht van afgelopen zondag vatte het seizoen van Zulte Waregem perfect samen: een goal van Gano en een van Vossen, plus ook een beslissende pass van assistkoning Jean-Luc Dompé. En toch verloor de fusieclub opnieuw, want voor de elfde keer in zeventien competitiewedstrijden incasseerde Essevee meer dan twee tegentreffers, intussen al 38 stuks (of 2,24 per duel). Eindresultaat: 3-2.De tiende en de elfde goal voor respectievelijk Gano en Vossen in de Jupiler Pro League leverde dus geen punten op. Het spitsenduo van Zulte Waregem is niettemin nu goed voor 21 doelpunten. Alleen Deniz Undav en Dante Vanzeir (16 en 9 goals) van Union zijn als tweetal nog productiever in de Belgische hoogste klasse, met samen 25 treffers. Weliswaar op een clubtotaal van 43, of 58 procent. Voor Gano en Vossen is hun aandeel in de doelpuntenproductie van Essevee nog groter: liefst 78 procent (21 op 27). Alleen Abdoulaye Sissako en Dereck Kutesa (elk twee keer) en Ewoud Pletinckx en Jean-Luc Dompé (elk éénmaal) konden verder nog scoren.Die 78 procent is zeer opvallend: in de 20 topcompetities in Europa is geen énkel duo, qua percentage op het totaalaantal clubdoelpunten, productiever/belangrijker dan Gano en Vossen. (Noot: alleen duo's waarbij beide spelers minstens vijf keer hebben gescoord en beiden meer dan een vierde van de goals van hun club gemaakt hebben, komen hiervoor in aanmerking).Alleen Fran Navarro en Samuel Lino in de Portugese Liga NOS staan in die ranking in de buurt van de Esseveespitsen: zij namen in 13 matchen tot dusver 14 (9+5) van de 19 goals van Gil Vicente voor hun rekening, of 74 procent.Daarna volgen Aleksandar Pesic en Andrea Bertolacci met 15 (8+7) van de 22 doelpunten voor het Turkse Fatih Karagumruk, in 15 competitiewedstrijden, of 68 procent. En vervolgens Ivan Trichkovski en Matt Derbyshire van het Cypriotische AEK Larnaca, met 8 en 6 treffers, goed voor 14 van de 21 clubgoals (67 procent) in 12 duels.In de vijf Europese topcompetities (Italië, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje) hebben Wout Weghorst en Lukas Nmecha bij Wolfsburg het grootste aandeel in het totale doelpuntenaantal van hun club, met 10 (5+5) op 15 goals (67 procent) in 14 partijen. Opvallend is ook de productie van Karim Benzema en Vinícius bij Real Madrid: zij scoorden in 16 Primera Divisíonmatchen al 12 en 10 keer, of 22 van de 37 treffers van de Koninklijke (59 procent).Bij Liverpool halen Mo Salah (13 goals) en Dogo Jota (8) net niet de helft van het doelpuntenaantal van de Reds in de Premier League: 21 op 44 goals (48 procent) in 15 wedstrijden. Hetzelfde geldt voor Robert Lewandowski (16 treffers) en Serge Gnabry (6) bij Bayern München, met 22 op 45 (49 procent) in 14 duels.Het aandeel van Salah en Lewandowski is daarbij opvallend groter, zoals ook van Gamid Agalarov bij het Russische FC Ufa. Samen met Oleg Ivanov (13 + 2 doelpunten) was hij goed voor 15 van de 17 goals van zijn team, of liefst 88 procent. Nog meer dan Vossen en Gano, maar verre van zo evenwichtig bijdragend als het spitsenduo van Essevee.Voor Zulte Waregem is die opvallende statistiek echter geen garantie voor veel punten, aangezien het pas zestiende staat in de Jupiler Pro League. Aanvallend is het immers té afhankelijk van de goals van Gano en Vossen, en van de assists van Dompé. En zelfs hun productie volstaat niet om de karrenvracht aan tegentreffers (2,24 per duel) te compenseren.Coach Francky Dury, die amechtig blijft zoeken naar een goeie puzzel, haalde het koningskoppel de laatste drie matchen zelfs uit elkaar, door Jelle Vossen, tot diens frustratie, op de bank te zetten. Het beoogde doel: op defensief vlak meer evenwicht in het elftal brengen. Tegen Beerschot (clean sheet, 2-0) rendeerde dat, maar voor de beker op Eupen (3-2) en in de competitie op Anderlecht (3-2) dan weer niet. Of hoe een koningskoppel ook een vloek kan zijn.