De spits van Zulte Waregem maakt zich in de Krant van West-Vlaanderen zorgen over de toekomst. 'Er is veel aandacht voor racisme, maar ik wacht op de volgende stap.'

Er is wereldwijd Black Lives Matter. Er is de nieuwe televisiereeks op Canvas deze week, Een leven in kleur. En straks volgt er weer een nieuw boek van Paul Beloy, prominent racismebestrijder in het voetbal.

Maar Zinho Gano zegt in de Krant van West-Vlaanderen dat nog steeds veel mensen racisme onderschatten: 'Het is geen probleem van vroeger, het gebeurt nog steeds even vaak. Zowel in als buiten het voetbal. Mensen die je bewust pijn doen, alleen omdat je huidskleur anders is. (nadenkend) Het is een heel moeilijke discussie. We beseffen wel dat er iets moét gebeuren. Maar wat?'

Knielen in zijn eentje

Black Lives Matter is ingeburgerd in de voetbalwereld, in interlands gaan teams voor de wedstrijd op de knieën met gebalde vuist, uit solidariteit met de vorig jaar door een agent vermoorde zwarte George Floyd, als statement tegen alle vormen van racisme.

Gano: 'Het is een statement, maar veel zal het niet veranderen, vrees ik. (denkt na) Het zou misschien meer impact hebben als ik het voor elke wedstrijd op mijn eentje zou doen. Ik heb daar al aan gedacht en het zou misschien nog eens de aandacht trekken op het probleem, maar zou het iets veranderen? Er ís al veel aandacht voor het probleem, wat heel goed is, maar het blijft bij televisieprogramma's, krantenartikels... Ik wacht op de volgende stap.'

Vlaams Belang

Het thema houdt de spits van Zulte Waregem duidelijk bezig. Zijn favoriete film is Twelve years a slave uit 2013, over een zwarte slaaf die vecht voor zijn vrijheid.

'Omdat racisme zo in ons leven is verankerd. Het hoort erbij. Ik sta er niet elke dag mee op, al weet ik dat ik er elke dag mee geconfronteerd kan worden. Ik zie ook het succes van het Vlaams Belang, het is de keiharde realiteit. Je bereidt je daarop voor: hoe ga ik ermee om?'

Zijn zoontje is anderhalf jaar en is ook gekleurd, zijn vrouw is een Italiaanse. Hij is bezorgd. 'Toch wel. Ik ben daarmee bezig. Welke lessen en welke ervaringen geef ik mee opdat mijn kinderen niet hetzelfde zullen meemaken als ik?'

Door Frank Buyse

Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.

