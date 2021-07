Bij Zulte Waregem wil de spits van 1,98 meter eindelijk iets duurzaams opbouwen.

Club Brugge, Lommel, Excel Mouscron, Waasland-Beveren, Oostende, Racing Genk, Antwerp, Kortrijk en nu Zulte Waregem: je bent pas 27 maar speelde al voor bijna de helft van de eersteklassers. Hoe komt dat? Zinho Gano: 'Daar zijn verschillende redenen voor. Aan sommige kon ik zelf weinig doen. Persoonlijk ben ik al enkele jaren op zoek naar stabiliteit. Nu hoop ik me voor een tijd te settelen bij Zulte Waregem. Daarom ook heb ik een contract voor drie jaar getekend. Het is belangrijk voor mij om de zaken juist te doen nu, want ik meen dat ik al genoeg tijd verloren heb. Die laatste twee seizoenen, bij Antwerp en Genk waar ik bijna niet gespeeld heb, hebben op mij gewogen. Ik wil met een schone lei herbeginnen.' Bij de clubs die je noemt, speelde men misschien niet genoeg voor jou, in functie van jouw kwaliteiten. Heb je die garantie wel gekregen bij Zulte Waregem? Gano: 'Ja, dat heeft Francky Dury me toch gezegd. Ze gaan in functie van mij spelen en dat is ook de reden waarom de coach me echt wilde. De mensen hier kennen mijn kwaliteiten en de coach weet dat als ze met voorzetten werken en me ballen toespelen binnen de zestien meter, ik die ook afwerk. Als men me vraagt om te doen wat ik goed kan, dan sta ik er altijd. Het is in het omgekeerde geval dat het voor mij in het verleden moeilijk is geweest.' Dat je nu voor Zulte Waregem speelt, na zes beloftevolle maanden bij Kortrijk onder Luka Elsner, is misschien verrassend. Waarom heb je geen druk gezet om daar te kunnen blijven eerder dan aan een nieuw avontuur te beginnen? Gano: 'Dat was ook een financiële kwestie. Genk vroeg bijna een miljoen euro om me te verkopen. Dat is veel geld. Duidelijk té veel voor Kortrijk. Zulte Waregem wilde dat wél betalen. En dus ben ik hier.' Je begint aan het seizoen dat het laatste is van Francky Dury bij Zulte Waregem. Tien jaar na zijn terugkeer in 2011 en 31 jaar nadat hij als trainer begon bij Zultse VV. Het betekent het einde van een tijdperk en het afscheid van een legende. Is het niet bijzonder om in zo'n situatie aan het seizoen te beginnen? Gano: 'Dit gaat natuurlijk een beetje een apart seizoen worden. Ik denk dat we allemaal goesting hebben om iets speciaals te doen voor hem na al die tijd. Het zal aan ons zijn om, op het veld, proberen iets terug te geven van wat hij deze club gegeven heeft.' Het was Philippe Clement die jou per se naar Genk wilde halen in de zomer van 2018, nadat hij je had leren kennen bij Waasland-Beveren. Hoe komt het dat het voor jou dan toch niet gelukt is in Limburg? Gano: 'Toen ik naar Genk kwam, had ik bij Oostende net vijftien goals in een seizoen gemaakt, ondanks alle interne problemen daar wegens de overname van Anderlecht door Marc Coucke. Een jaar eerder had ik al kunnen tekenen in Engeland of Duitsland na mijn sterk seizoen bij Waasland-Beveren onder Philippe Clement. Ik zeg dat maar omdat ik geloof dat ik mijn transfer naar Genk niet alleen aan Clement te danken heb. Ik denk dat ik die kans bij een Belgische topclub verdiende, maar dat ik - tussen aanhalingstekens - 'de pech' heb gehad om dat jaar op ongelooflijke concurrentie te botsen. Ally Samatta leek dat seizoen over water te kunnen lopen, hij scoorde bijna in elke match. In dat geval heb je geen enkel argument om aan de hiërarchie te tornen. En het samenspel tussen Samatta, Alejandro Pozuelo en Leandro Trossard verliep perfect. Dat was een trio dat niet ter discussie stond. 'Voor mij was dat moeilijk, maar dat heeft me niet belet om hard te blijven werken. Ik ben daar ook voor beloond geworden. Door de landstitel die we behaalden natuurlijk, maar ook met een goal in de poulefase van de Europa League ( tegen Sarpsborg op 13 december 2018, nvdr). Als je het zo bekijkt, denk ik dat ik echt het maximum uit mijn ervaring bij Genk heb gehaald.'