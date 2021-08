Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, bespreekt het Belgisch voetbalweekend met extra aandacht voor Antwerp, Anderlecht en Beerschot. 'Antwerp gaat vol voor de titel, maar met dit Club Brugge zal dat niet makkelijk zijn.'

Radja Nainggolan beheerste de voorbije dagen het nieuws met zijn transfer naar Antwerp.Jacques Sys: 'Het toont hoe voorzitter Paul Ghysens op de titel jaagt. Het lijkt voor hem wel een obsessie. Maar gemakkelijk zal het niet zijn als je ziet met welke allure Club Brugge zondag op Zulte Waregem voetbalde. En ze gaan ook daar nog transfers doen en de kern versterken.'Nainggolan is natuurlijk een uitstekende voetballer, al speel je hem best niet als verdedigende middenvelder uit. Hij mist de discipline om voor de defensie te blijven en ergens rem je hem dan ook in zijn rendement. De vraag is natuurlijk hoe fit Nainggolan is. Door die transfer zal er nog meer worden verwacht van Antwerp, daar moet je als ploeg mee kunnen omgaan. En Nainggolan lijkt niet altijd even gemakkelijk in de omgang. Anderzijds: een moeilijke kleedkamer, dat zijn ze bij Antwerp wel gewoon. En Brian Priske lijkt het allemaal goed onder controle te hebben. Hij kan nu putten uit een brede kern en dan zal je een aantal spelers ongelukkig moeten maken. Maar dat hoort bij een topclub. Het is bij Club Brugge niet anders. En als je zag wie er allemaal bij Anderlecht op de bank zat zondag op Cercle Brugge.'Daar maakte Joshua Zirkzee een zeer sterke indruk.Sys: 'Absoluut. Dat vraagt natuurlijk om bevestiging. Zirkzee had ook bij Bayern München eens een goede periode, werd de hemel in geprezen, maar verloor vervolgens toch weer zijn plaats. In zo'n club is dat natuurlijk niet onlogisch, daar is de concurrentie echt moordend.'Ik ben ervan overtuigd dat Zirkzee Anderlecht gaat verrijken. Omdat hij daar de kwaliteiten voor heeft. Hij is opportunistisch, technisch goed, hij combineert volop mee en is altijd aanspeelbaar. En hij heeft leiderscapaciteiten. Na zijn vervanging zag ik hem op Cercle Brugge op een gegeven moment vanaf de zijlijn aanwijzingen geven. En wat heel belangrijk is: Zirkzee zal de kans krijgen om zich nu verder te ontwikkelen zonder dat meteen de bank dreigt. Vertrouwen is toch de sleutel tot succes.'Intussen staat Beerschot met 1 op 12 helemaal onderaan. Moet Peter Maes zich zorgen maken ?Sys: 'Dat zou van de kant van de club wel heel kortzichtig zijn. Het bestuur heeft Maes aangesteld omdat ze zochten naar een bepaald profiel waaraan hij beantwoordt. En Maes heeft in het verleden bewezen dat hij een ploeg kan neerzetten. Ik hoop heel algemeen op wat meer rede en minder paniek bij bestuurders. Je moet een mindere periode kunnen kaderen. Het is bijvoorbeeld niet de schuld van Maes dat Raphael Holzhauser zondag tegen Standard een strafschop mist.'Is bijvoorbeeld Wouter Vrancken nu een mindere trainer omdat KV Mechelen drie keer na elkaar verloor? Vaak is het goed dat je aan een trainer vasthoudt. En aan je filosofie. Zoals KRC Genk dat vorig seizoen deed toen het in een moeilijke periode zat en de positie van John Van den Brom even wankelde.'