Bernd Hollerbach liet op korte tijd een nieuwe wind waaien door Stayen, maar hij werd ook al geconfronteerd met de beperkingen van STVV. Kan de Duitser zijn missie tot een goed einde brengen of bijt hij net als zijn voorgangers zijn tanden stuk op het taaie veld op Stayen?

Waar sommige spelers vooraf voor gevreesd hadden, kwam uit: Bernd Hollerbach en de nieuwe physical coach Sebastien Klein legden er flink de zweep op. Een anekdote vat goed samen waar Hollerbach voor staat: na een zware werkweek met dagelijks twee sessies van minstens anderhalf uur en twee oefenduels op vrijdag en zaterdag gingen veel speler ervan uit dat ze zondag een rustdag zouden krijgen. Maar zaterdag na de wedstrijd kreeg iedereen te horen dat ze 's anderdaags op de club verwacht werden voor een uitlooptraining van tien kilometer. In een van zijn eerste speeches, zette hij meteen de toon voor de rest van het seizoen. 'Het is gedaan met het geven van privileges aan bepaalde spelers. Iedereen begint vanaf nul. Wie conditioneel niet kan volgen, heeft bij mij niets te zoeken.' De Braziliaan Jhonny Lucas werd al naar de B-kern gestuurd. En dat de op een transfer azende Yuma Suzuki de oefenwedstrijden grotendeels links liet liggen uit schrik om zich te blesseren, kon op weinig begrip rekenen bij Hollerbach. Op een onbewaakt moment vroeg de Duitser zich zelfs openlijk af waarom de spits vanuit Japan was teruggekeerd naar Europa. Hollerbach vloog er vanaf de eerste dag in en hij verwacht van spelers dezelfde ingesteldheid op training. Zijn opvatting is simpel: de spelers moeten na de 75e minuut nog vol kunnen doorgaan want in die tijdspanne worden de punten verdeeld. Hollerbach moest meteen het lange tussenseizoen afvlakken waar de spelers mee geconfronteerd werden. De laatste competitiematch dateert van 18 april en zelfs het individuele loopprogramma die de spelers meekregen van Peter Maes was niet voldoende om de twee maanden vakantie te overbruggen. Zodra al het papierwerk achter de rug was, stelden Hollerbach en zijn team dus een plan op om de spelers weer te activeren. Met de ervaring die hij opdeed als (assistent)trainer van Wolfsburg, Schalke 04, Würzburger Kickers en Hamburg weet hij precies hoe hij een spelersgroep fit moet krijgen. 'In geen enkel team dat we getraind hebben, zijn er ooit conditionele problemen opgedoken. Mijn teams behoorden steevast tot de top drie wat betreft het aantal afgelegde kilometers en het aantal aflegde meters aan hoge intensiteit. Met zes weken voorbereiding zijn de spelers honderd procent fit voor de eerste competitiematch tegen Gent.' De eerste weken zat Hollerbach vooral in observatiemodus. Hij keek wat hem al dan niet aanstond, maar communiceerde amper of niet met de groep. Zelfs voor en na een oefenwedstrijden moesten de spelers het doen met een korte briefing. Na de stage begonnen de Truienaars aan de tweede fase van de voorbereiding en daarin werd gefocust op het tactische aspect. 'We besteden meer tijd aan details, stilstaande fases, et cetera. We verloren de afgelopen wedstrijden vaak het balbezit bij een inworp. Daar hebben we dus extra op gewerkt', vertelde Ilombe Mboyo via de communicatiekanalen van STVV. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen de Limburgers uit lijfsbehoud genoodzaakt waren om met de handrem op te spelen, kiest Hollerbach voluit voor offensief voetbal. Of althans een afgeleide ervan. Veel zal afhangen van de kern die hij bij het sluiten van de transfermarkt ter beschikking heeft. Naargelang de kwaliteit van de groep zal de staf beslissen in welke strook van het veld de spelers druk moeten zetten. Maar actief voetbal brengen op defensief én offensief vlak is sowieso het uitgangspunt. De 51-jarige Duitser gaat namelijk uit van het principe dat hij met elk team het voetbal kan brengen dat hij voor ogen heeft. 'Het zal niet gemakkelijk zijn', aldus Hollerbach. 'Maar ik spiegel mij aan mijn beginperiode bij Moeskroen, waar ik moest werken met het kleinste budget van België. We zijn er in geslaagd om attractief voetbal te spelen - van het mooiste dat te zien was in de competitie - en punten te pakken. Maar ongeacht het resultaat willen we dat de mensen met een goed gevoel het stadion verlaten.' Of er in de cast van Hollerbach plaats is voor de jeugd moet nog blijken. In juni trokken vier jongeren, onder wie David Mindombe, Jarne Steuckers en Mathias Delorge, mee op stage naar het Nederlandse Horst. Maar op Delorge na werden alle youngsters teruggestuurd naar de B-kern. Insiders beweren dat Hollerbach hen op conditioneel vlak nog niet klaar achtte. Of was het een manier om hen te prikkelen? De laatste maanden gaven de Japanners hoe dan ook de indruk dat ze het echt menen met de doorstroming van de jeugd. In het voorjaar van 2020 had technisch directeur Andre Pinto een mandaat gegeven aan enkele makelaars om op zoek te gaan naar een jonge Belgische verdediger die de U21 zou kunnen versterken. Pinto wilde enerzijds genoeg voetbalbelgen aanreiken aan de trainer en anderzijds is hij blijkbaar oprecht begaan met de doorstroming van jeugdspelers. Het is dus met vallen en opstaan dat STVV in eerste instantie aansluiting tracht te vinden bij de middenmoot om daarna richting subtop op te schuiven. Maar het meerjarenplan van de Japanners, waarin deelname aan play-off 1 de doelstelling was, mag stilaan herschreven worden. Sinds de overname van DMM.com in november 2017 passeerden achtereenvolgens Jonas De Roeck, Marc Brys, Nicky Hayen, Milo? Kostic, Kevin Muscat en Maes de revue op Stayen. Met de aanwerving van Hollerbach is STVV weer terug bij af. 'Ik zag het vertrek van Peter Maes niet aankomen', zegt Steve De Ridder. 'Ik dacht: en wat nu? Maar ik weet dat dat je snel vooruitgang kunt boeken als je een trainer voor de groep hebt met een duidelijke visie. Ik zal blij zijn mocht het seizoen rustiger verlopen dan een jaar geleden en dat we in ieder geval kunnen meedoen voor een plaats in play-off 2. De club heeft ambitie. Maar na vorig seizoen kun je moeilijk zeggen dat we erbij horen.' Door het uitvallen van sterkhouders Jorge Teixeira, Tatsuya Ito en De Ridder en het uitblijven van echte versterkingen is het onbegonnen werk om de reële sterkte van het nieuwe STVV in te schatten. Begin juni deed Hollerbach al zijn beklag over zijn kleine kern en ondanks een reeks positieve resultaten in de oefenwedstrijden is de situatie er niet op verbeterd. 'Het is moeilijk om doelstellingen vast te leggen, want ik beschik amper over veertien fitte spelers met ervaring in eerste klasse. Maar uit de gesprekken die ik gehad heb met Andre Pinto geloof ik dat we een competitieve ploeg zullen hebben bij de start van de competitie.'