De Pro League schuift de beslissing om het seizoen 2019/2020 stop te zetten, voor zich uit. Drie vragen aan journalist Peter T'Kint over de huidige impasse.

1. In Nederland besliste de overheid dat er überhaupt niet gevoetbald wordt tot 1 september. Waarom kan dat in België niet?

Peter T'Kint: 'Dat is een vraag waarop alleen de politici een antwoord kunnen geven. Die hebben op dit moment een hele hoop werk op de plank liggen. Er is de hele gezondheidsproblematiek, de heropstart van het onderwijs én die van de algemene economie. Al die sectoren zetten experten in, maken rapporten op, en lobbyen om zo snel mogelijk richting een nieuw normaal te evolueren.''Sport is ook economie, maar eerder ontspanningseconomie. En die komt duidelijk in ons land onderaan de ladder. Over pretparken en vakanties in het binnenland werd ook nog maar weinig gecommuniceerd.''Daar kan je alleen dit uit afleiden: onder vroegere politici - Dehaene, Leterme, Reynders,... - was de betrokkenheid groter. De huidige generatie clubleiders staat duidelijk verder af van de huidige generatie politici. Zie maar naar de signalen van het afbouwen van de voordelen die topsporters en clubs genieten. Misschien ligt dat in Nederland anders en zijn de banden daar nog wél sterker. Of het lobbywerk.' 'Nederland heeft ook een topsportcultuur die wellicht iets minder ingewikkeld gestructureerd is dat hier. Bij ons neemt de nationale veiligheidsraad federale beslissingen, daar waar sport een regionale materie is. Net als onderwijs, waar ze ook alle moeite hebben/hadden om de violen gelijk te stemmen.' 'Bijkomend punt: er is iets vreemds in de redenering dat de politici nu plots de problemen van het voetbal moeten oplossen. Toen de raad van bestuur van de Pro League unaniem besliste om aan te bevelen de competitie stop te zetten en de huidige stand als eindstand te nemen, deed ze dat zonder de UEFA te raadplegen (waarna die eerst bits reageerde om daarna te verzachten), maar ook zonder een beslissing van de nationale veiligheidsraad af te wachten. Maar omdat nu een claim van 23 miljoen vanwege de rechtenhouders in het mediacontract boven het hoofd van de clubs hangt, aarzelen de voetbalclubs plots om dat advies van de eigen raad van bestuur om te zetten in een besluit.''Telkens wordt de stemming uitgesteld. En kijkt men naar de politiek om uit de impasse te komen. Nu zegt Mehdi Bayat "hard te gaan lobbyen om ze tot een uitspraak te laten komen".''Zou het kunnen dat politici een en ander interpreteren als 'chantage'? Een zwaar woord... Wellicht hanteren zij liever een eigen tijdsschema, in plaats van er zich eentje te laten opdringen. Daarom is het ook vreemd dat gisteren de clubs de stemming uitstelden tot 4 mei. Wie zegt dat er dan al wél een politiek advies/richtlijn is? Er is immers geen nieuwe veiligheidsraad gepland voor die datum.' 'Beter zou zijn: lobbyen, aandringen op een advies, maar wachten tot het er is. En dan pas communiceren rond een nieuwe datum om te stemmen en een besluit.'2. Er wordt geschreven dat vooral Antwerp, Anderlecht en KRC Genk de competitie verder willen afwerken, maar het lijkt erop dat vooral Antwerp een voortrekkersrol op zich heeft genomen? Waarom?Peter T'Kint: 'KRC Genk zit (net als Charleroi - ze moeten echt eens af van die dubbele petten) in een moeilijke situatie. Er is het clubstandpunt (doorgaan met spelen, om eventueel nog een Europees ticket te pakken) maar de voorzitter is tegelijk voorzitter van alle clubs, en daar wil de meerderheid stoppen.''Anderlecht zit ook in een lastig parket, op alles wat Marc Coucke doet of zegt, wordt met grote bazooka's geschoten. Bovendien is er een regimewissel, dan is het moeilijk profileren. Er was al een oproep tot financiële solidariteit die slecht viel. Allicht werkt Karel Van Eetvelt zich nu liever wat geruisloos in de voetbalmaterie in, om straks sterker te staan.''Waasland-Beveren en Westerlo zijn ook nog betrokken, maar staan sportief minder sterk. Rest Antwerp, dat inderdaad het meest zijn nek uitsteekt. Al van dag één houden zij hetzelfde standpunt aan en daar wijken ze geen millimeter van af: het is te vroeg om te beslissen, was de reactie van de club op de beslissing van de raad van bestuur. Dat standpunt blijven ze herhalen.''Uiteraard is er een portie zelfbelang bij: de inzet van een beter Europees ticket, via de bekerfinale. Maar dat eigenbelang is er bij iedereen. Bij Club, bij Gent, bij Charleroi, bij Genk, in Anderlecht, en ga zo maar door...''Antwerp brengt het ook naar buiten omdat er wat schort aan het beslissingsproces binnen de Pro League. Het zetelt niet in de raad van bestuur, krijgt er geen toegang toe, en net dat orgaan beslist veel, of liever: stuurt de discussie. Om maar dit te zeggen: de algemene vergadering van 27 april was de eerste waarop alle 24 profclubs samen overlegden over de stand van zaken sinds het stopzetten van de competitie.''Er is de voorbije zes, zeven weken veel gebeld, maar niet collectief overlegd over de te zetten stappen. Dat kan in de ogen van Antwerp beter. Veel clubs vinden dat, zij zeggen het.' 3. Virologen waarschuwen nu al voor een opflakkering van het virus en voor de dreiging van andere virussen in de toekomst. Hoe kan het (Belgisch) voetbal zich hiertegen wapenen?Peter T'Kint: 'Het voetbal/de profsport staat voor een pak uitdagingen: economisch overleven in de eerste plaats, maar evenzeer ook: de zorg voor de sporters. Ze zitten dan wel niet in de risicogroep van overlijdens bij besmettingen, maar alle virologen waarschuwen voor eventuele (long)schade op de langere termijn als iemand besmet raakt. Dat moet goed worden gemonitord.''Zo lang er geen vaccin is en de testcapaciteit beter wordt benut voor mensen met verhoogd risico, is het lastig een groot aantal tests te claimen om profsport te beoefenen.''Social distancing en andere maatregelen wordt het nieuwe normaal. Thuis blijven als je je als sporter een beetje pips voelt ook, wat lang niet evident is. Een topsporter is gewend zichzelf pijn te doen en door te bijten, zie maar het overmatige gebruik van ontstekingsremmers.''Stel dat we straks weer voetballen, blijf je dan thuis als je je een beetje ziek voelt, net als er een Champoins Leaguematch of een topper op de kalender staan? Lastig, maar het zal moeten.''Er is na komend seizoen ook het EK. Zo snel mogelijk beslissen dat deze competitie voorbij is, lijkt een verstandige eerste stap. Zo vroeg mogelijk herstarten - de UEFA wil in principe op 3 augustus de namen van de Europese plaatsen ingevuld zien - een logische tweede. Een eenvoudige competitie - 16 of 18 deelnemers, heen en terug - een logische derde. Wees voorzichtig en maak ruimte in de kalender een verstandige vierde.''Over dit seizoen kunnen we een kruis maken, maar nog een keer dezelfde discussie over het volgende kan de fan wel missen. Vasthouden aan play-offs en weer een overvolle kalender samenstellen lijkt met de mogelijkheid van een nieuwe opstoot én een EK geen slim idee. Beter wat ruimte in de kalender voor inhaalduels vrijhouden.'