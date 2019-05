De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft zijn meerjarenplan voor de arbitrage van het profvoetbal voorgesteld. Vier mensen, onder wie de Engelse ex-topref David Elleray en Franck De Bleeckere, moeten de arbitrage naar een hoger niveau te tillen.

Elleray kreeg van de KBVB de opdracht om de Belgische arbitrage onder de loep te nemen en samen de toekomst uit te tekenen.

Zijn meerjarenplan, dat woensdag officieel werd voorgesteld, is gebaseerd op vier pijlers: een nieuwe organisatiestructuur, een hogere kwaliteit van training en opvolging, een nationaal talentenplan en een heldere communicatie met alle betrokkenen.

Vierkoppige structuur

Wat de nieuwe organisatie betreft, zijn er vier gezichten die KBVB-CEO Peter Bossaert moeten bijstaan om het plan in goede banen te leiden. De dagelijkse leiding komt onder de Franse ex-topref Bertrand Layec (56), die technisch directeur wordt, en Stephanie Forde (33), die operationeel directeur wordt. Forde is vandaag lid van het VAR-team en Referee Development Officer bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen.

'Het duo zal rapporteren aan de nieuwe Professional Referee Board, met David Elleray als voorzitter en Roberto Martinez en Peter Bossaert als vaste leden,' klinkt het in een persbericht.

Frank De Bleeckere wordt - naast zijn nieuwe rol als deputy technical director - woordvoerder en het gezicht van de scheidsrechters. 'Hij zal ook het nieuwe Royal Belgian FA Referee Committee voorzitten. Dat heeft als voornaamste taak de link te vormen tussen de arbitrage in het professionele voetbal en bij de amateurs.'

Andere speerpunten

'De Belgische scheidsrechters krijgen voortaan een professionele omkadering zoals echte atleten, klinkt het verder. 'Ze zullen als topsporters op wetenschappelijke basis ook getraind en geëvalueerd worden en zullen moeten vechten voor hun plaats aan de top.'

Daarnaast wil de voetbalbond actief nieuw talent scouten. 'De KBVB inspireert zich daarvoor op het UEFA CORE (Centre of Refereeing Excellence) programma met als voornaamste objectief om jonge talenten technisch en fysiek voor te bereiden voor de top. Semiprofessionele scheidsrechters zullen de opkomende talenten bijstaan als coach en mentor.'

Wat de vierde pijler betreft, een heldere communicatie, zal 'een actief communicatiebeleid gevoerd worden naar clubs, spelers, supporters en media over alle aspecten van de arbitrage voor het professionele voetbal. Er zal niet alleen reactief gecommuniceerd worden over beslissingen van scheidsrechters of VAR, maar ook proactief over de toepassing van spelregels, over de prioriteiten van het arbitragedepartement, over veiligheid in de stadions enzovoort.'

Ambitie

'Deze nieuwe organisatie, de nieuwe filosofie en de nieuwe groep leidinggevenden en begeleiders heeft als ambitie om het fluiten in het professionele voetbal opnieuw naar dat hoger niveau te tillen,' zegt Elleray in het persbericht. 'Maar het is ook het doel om een nieuwe generatie scheidsrechters te detecteren en op te leiden. Het is een uitdagende taak, die inspanningen, geduld en financiële middelen vraagt. Ik ben vereerd dat ik deel mag uitmaken van deze boeiende stap in het Belgische voetbal.'

'Er is werk aan de winkel. Natuurlijk dromen we ervan om opnieuw een Belgische topscheidsrechter op de grote internationale toptornooien te zien. Maar laten we eerst beginnen bij de basis en focussen op de kwaliteit van de arbitrage op de Belgische velden, aldus CEO Peter Bossaert.