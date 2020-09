KVO is in Amerikaanse handen, wordt geleid door een Franse dertiger en getraind door een Duitser. Die internationale invloeden leiden tot hoge pressing, lessen in filosofie en een datarevolutie.

De drukte had zich van de straten van de Koningin der Badsteden verplaatst richting het strand, zoals een zee die zich terugtrekt bij eb. Het was afgelopen zomer vooral het komen en gaan op de dijk, gemaskeerd door mondkapjes, dat deining veroorzaakte, terwijl KVO in alle rust het seizoen voorbereidde. Enkele maanden eerder, in de lente, was het net omgekeerd. Toen zorgde de lockdown voor rust en kalmte op het strand terwijl de club in rep en roer was. Er was zelfs een tussenkomst van burgemeester Bart Tommelein nodig om een einde te maken aan de verhitte debatten tussen Alychlo, de maatschappij van Marc Coucke, en de Amerikanen van de Pacific Media Group.

Het conflict werd uiteindelijk geregeld on the buzzer, enkele uren vooraleer de club voor het BAS moest verschijnen om haar licentie te behalen, een licentie die in eerste instantie geweigerd was. Het nieuwe verhaal van de kustjongens kon eindelijk beginnen. Met ene Gauthier Ganaye in de rol van regisseur, een Franse jonge dertiger die door de nieuwe eigenaars op 6 juni werd aangesteld als executive president. De eerste ontmoeting tussen de supporter van RC Lens en de nieuwe Amerikaanse investeerders dateert al van het jaar 2017. 'Via een headhunterskantoor was ik toen in juni CEO van Barnsley geworden', vertelt Ganaye over de telefoon. 'Pacific Media Group kocht die club in december op en zo hebben we elkaar ontmoet. Dat ging heel goed.' Zo goed zelfs dat Paul Conway, de grote baas, hem enkele maanden later de leiding van OGC Nice toevertrouwde alvorens hij hem dan de sleutels gaf van zijn nieuwste speeltje, KV Oostende. Op enkele honderden meters van het strand ontvangt Gauthier Ganaye ons in zijn kantoor. Het is duidelijk dat hij zich nog niet helemaal geïnstalleerd heeft. Een tv-scherm, een bureau en een laptop zijn de enige voorwerpen in de ruimte, die veel groter is dan men zou vermoeden wanneer men binnenkomt via de deur die bijna verborgen ligt achter in een gang. 'Er is nooit een ideale timing om in een club terecht te komen, het moet altijd snel-snel gaan', zegt hij verontschuldigend. Hij lijkt een beetje op iemand die recht uit een tv-studio komt. Als goeie leerling van de start-up nation doet de Fransman de dingen in een hoog tempo. Het was een race tegen de klok om klaar te zijn bij de start van de competitie. Hij ontving 'tussen de vijf en de zeven' kandidaten om de ploeg te coachen. Allen waren geselecteerd volgens welomlijnde criteria. Pacific Media Group wil graag spectaculair voetbal zien in Oostende, geïnspireerd op de nieuwe Duitse school die pressing toepast op heel het veld. De beleidsmensen doken dus in de databases om er een robotfoto van de ideale trainer uit te destilleren. 'We hebben snel moeten werken', zegt de CEO. 'We moesten het doen met mensen die wij kenden en die ook ons werk kenden. Externe analisten. Zo zijn we op Alexander Blessin gestoten en het klikte al snel.' Alexander Blessin komt uit Duitsland, meer bepaald uit Leipzig. Bij de nieuwe rijke uit het Duitse voetbal werkte de gewezen aanvaller (zeven optredens in de Bundesliga) sinds twaalf jaar in het opleidingscentrum, met als hoogtepunt een jaar in de Youth League aan het hoofd van de U19. Hij kwam naar Oostende met heel wat ideeën in zijn bagage, die hij tentoonspreidt op de twee velden van het oefencentrum. 'Mijn doel is dat de spelers snel leren reageren op het veld. Niet door bepaalde patterns te volgen, maar omdat ze de spelprincipes onder de knie hebben. Want patterns, dat is allemaal goed en wel, maar hoe vaak werkt dat echt in een match? Spelers moeten vooral weten hoe ze in deze of gene situatie moeten reageren', oreert hij. Zijn seizoen zal geslaagd zijn 'als we het behoud verzekeren en de waarnemers me vertellen dat ze onze filosofie terugzien op het veld.'De filosofie ligt op ieders lippen, op elke verdieping. Met name op de eerste, waar Gauthier Ganaye verdergaat met de voorstelling van zijn project aan de Belgische kust. 'De speelstijl die wij hier willen introduceren, moet het DNA van de club gaan uitmaken. Je moet weten dat de gemiddelde levensduur van een trainer bij een club ongeveer drie jaar is. Als je geen continuïteit in je stijl hebt, wat moet je dan om de drie jaar doen? De strategie van aanwerven omgooien? Dat slaat nergens op.' Die strategie is net prima gerodeerd doorheen vele jaren van ervaring op dat domein. Het verklaart dat KV Oostende, met een gemiddelde van 24,1 jaar, het op vier na jongste elftal in eerste klasse opstelde sinds het begin van het seizoen. En dat terwijl de kustjongens zich vorig jaar een eind verderop in het leeftijdsspectrum bevonden (26,9 jaar gemiddeld, op acht na jongste ploeg). Als we veteraan Bram Castro, die trouwens weinig dreigt te spelen, even niet meetellen, dan hebben de nieuwe spelers die door de nieuwe investeerders werden aangeworven, een gemiddelde leeftijd van 22,2 jaar. 'Men spreekt me altijd maar over ervaring, over oude spelers. Soms heeft men daar behoefte aan, maar ik denk dat met de stijl die wij willen spelen, dat aspect even mag vergeten worden', bevestigt Blessin, die vastbesloten is om dynamisch voetbal af te leveren. Het credo past alleszins perfect bij de werkwijze die in de kantoren wordt gehanteerd. 'Ons economisch model houdt in dat we geen geld investeren in spelers die ouder zijn dan 25 of 26 jaar. Dat heeft geen zin voor ons. De piek in de prestaties van een voetballer ligt rond zijn 27 à 28 jaar. Hoe sneller je een speler aantrekt, hoe meer waard hij nog kan worden', stelt Ganaye. Of ze nu van Mattersburg, Barnsley, Orléans of de B-kern van Lyon kwamen, de nieuwe gezichten van KV Oostende waren niet van dien aard om de mensen gerust te stellen die er al moeite mee hadden dat de ploeg werd toevertrouwd aan een coach zonder enige ervaring bij de profs. Ze werden voornamelijk aangeworven op basis van data, een methode waar de Pacific Media Group bekend om staat sinds ze begon te investeren in het voetbal. Zo ging Paul Conway zich bij Barnsley associëren met Billy Beane, het belangrijkste personage uit Moneyball. In dat boek, dat verfilmd werd met Brad Pitt in de rol van Beane, vertelt de schrijver hoe de algemeen directeur van de club Athletics uit Oakland een competitieve baseballploeg wist samen te stellen ondanks de financiële moeilijkheden van zijn franchise, en dat door zich te baseren op een statistische aanpak. Een succesverhaal dat nog altijd een referentie vormt voor de aanhangers van een uitgebreider gebruik van data in het voetbal. 'Iedereen zegt tegenwoordig dat hij rekruteert op basis van statistieken, ' legde Conway uit in Het Nieuwsblad, 'maar in de realiteit wordt de transferpolitiek van een club vaak nog altijd bepaald door een sportief directeur, een makelaar of de plotse coup de foudre voor een bepaalde speler die net een goeie match tegen hen heeft gespeeld.' Dergelijke voorkeuren lijken uitgesloten in Oostende, waar de scouting gebeurt door het uitpluizen van 27 competities over de hele wereld, waarvan een aantal fysieke en technische gelijkenissen vertonen met onze Pro League. 'Maar we kijken vooral naar de manier waarop we willen voetballen', preciseert Ganaye. 'Ons voetbal vraagt een hoog atletisch niveau, maar ook een goede balbeheersing. Voor de centrale verdediging betekent dat bijvoorbeeld mannen die redelijk snel zijn, want ze spelen hoog op het veld, en die ook goed aan de bal zijn om van achteren uit op te bouwen. Dat zijn technisch heel precieze profielen.' Die benadering sluit niet uit dat er nog scouting gebeurt op een meer traditionele manier, met tests, zoals in het geval van Arthur Theate. Over die jonge belofte van Standard had KVO onvoldoende beelden en data en hij kreeg zijn contract dus na een proefperiode. Sinds de aftrap van de competitie staat hij centraal in de verdediging van de kustploeg. 'Hoe meer data er zijn om een beslissing op te baseren, hoe beter die zal zijn. Zo beperken we de foutenmarge', gaat de CEO voort. 'Maar dat wil niet zeggen dat we buiten dat systeem geen goeie ideeën kunnen hebben.' Die goede ideeën ziet Oostende al vertaald op het terrein, zij het nog niet constant genoeg en zonder aanvallende efficiëntie. Dat verklaart ook de 2 op 12 in de eerste vier wedstrijden en de zoektocht naar een eerste zege, al wordt die wel met panache gevoerd. Na de wedstrijd van de tweede speeldag, een nederlaag op het veld van Charleroi, ontving KVO complimenten van Nicolas Penneteau: 'Het is een mooie ploeg, die ons onder druk heeft gezet en het ons echt moeilijk heeft gemaakt in de eerste helft.' Die analyse werd op de persconferentie bevestigd door Karim Belhocine: 'Ze ontwikkelen een hoge pressing en slaagden erin om gedurende 30 à 35 minuten heel veel duels te winnen. We hadden dat ergens wel verwacht, maar toch heeft het ons nog verrast.' Een blik op de cijfers staaft de indruk die men kreeg bij het bekijken van de wedstrijden van Oostende. Na vier speeldagen was de PPDA ( Passes Per Defesive Action, dus het aantal passes dat de tegenstander mag geven voor er verdedigend ingegrepen wordt) van KVO de laagste - en dus de beste - van eerste klasse, met 7,21. De kustjongens kunnen ook de beste cijfers voorleggen wat betreft challenge intensity, met een gemiddelde van 8,4 defensieve acties (duels, tackles en intercepties) per minuut balbezit van de tegenstander. 'De Belgische competitie is erg atletisch en de momenten van omschakeling zijn er belangrijk. Dat is een goeie zaak voor onze stijl', legde een duidelijk goed voorbereide Alexander Blessin al uit voor het begin van het seizoen. De eerste stappen van het vernieuwde Oostende konden alvast op enige bijval rekenen. 'Ze voeren hun pressing uit over heel het veld, ik ben er echt fan van', vertelde Vincent Kompany voor de wedstrijd van Anderlecht tegen de kustboys. 'Ze brengen een toffe speelstijl in onze competitie. Er zal spektakel te zien zijn in de wedstrijden van Oostende dit seizoen.' 'We zien al goeie periodes, maar nog niet gedurende heel de wedstrijd', nuanceert Blessin. 'We hebben nog veel hoogtes en laagtes. Het doel is om doorheen de maanden meer hoogtes te krijgen.' Gauthier Ganaye bevestigt en besluit: 'Op middellange termijn willen we KV Oostende graag zo hoog mogelijk in het klassement zien. Het is een werk van lange adem, dit seizoen leggen we de eerste steen en dat is hetgeen waar we ons momenteel op concentreren. We zijn bezig met de funderingen te leggen en dat is langetermijnwerk. We zullen het step by step doen, het zal zolang duren als nodig. Hetgeen belangrijk is, dat is het stellen van een doel aan de hand van een spelfilosofie. We gaan die volgen en zien waar we uitkomen.'