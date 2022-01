Beerschot heeft nog twaalf wedstrijden om het behoud in 1A te verzekeren. Hebben in het verleden andere ploegen die zwaar in de puree zaten, zich nog kunnen redden? Een overzicht.

De Ratten uit Antwerpen staan voor een cruciaal tweeluik tegen Seraing en Zulte Waregem, de twee clubs die Beerschot momenteel scheiden van een verzekerd verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Maar de kloof met de eerstvolgende club is met zeven punten wel erg groot. Is er dan eigenlijk nog wel een kans dat Beerschot volgend seizoen in de hoogste klasse te bekijken is?Sport/Voetbalmagazine zocht uit hoe het de voorbije 21 jaar afliep met de club die op twaalf wedstrijden van het einde op een laatste plek bengelde. Daaruit blijkt dat in 11 van die gevallen de rode lantaarn zich alsnog wist te redden. In de meeste gevallen bedroeg de kloof echter geen zeven punten zoals bij Beerschot dit seizoen, maar slechts drie of minder. De grootste achterstand sinds 2000 staat op naam van Lierse, dat in het seizoen 2006/07 acht punten had goed te maken in de laatste rechte lijn. De club kon alsnog een plaatsje stijgen in de stand door 16/36 te pakken op het einde van het seizoen. Al was het slechts uitstel van executie want in de play-offs om degradatie werd het uiteindelijk toch doorverwezen naar tweede klasse.Ook de cijfers van de andere clubs die het behoud alsnog konden vieren, hoewel het er twaalf speeldagen voor het einde erg benard uitzag, laten uitschijnen dat de Ratten nog serieus uit hun pijp zullen moeten komen. Lokeren haalde het in 2009/10 dan wel met slechts 9/36, maar toen degradeerde Mouscron door faillissement. Bij alle andere gevallen pakten de clubs nog minstens 12/36. Dat is het aantal punten dat Beerschot op dit moment telt na 22 speeldagen. Een lastige opdracht dus.De beste leerlingen uit de klas, waren Westerlo (2015/16), RWDM (2004/05) en La Louvière (2000/01). Zij pakten respectievelijk nog 18, 19 en 20 punten in de laatste matchen van het jaar en konden zich alsnog verzekeren van een extra seizoentje in de Jupiler Pro League. Maar er zijn ook al clubs geweest die 12 of meer punten pakten en toch niet van de rode lantaarn af raakten. Het overkwam Mons in 2013/14 (15/36) en Charleroi in 2010/11 (12/36). Beerschot zal dus ook wat geluk moeten hebben.De voorbeelden die het zeker niet mag volgen, zijn die van Cercle Brugge en SK Beveren. De vereniging pakte in 2012/13 slechts twee puntjes in de slotfase, terwijl Beveren het in 2001/02 nog slechter deed met één schamel puntje in twaalf wedstrijden.