Sven Kums scoorde twee keer voor Anderlecht tegen zijn ex-club AA Gent, misschien symbolisch. Krijgen we nu eindelijk de echte Kums te zien bij Anderlecht en hoe komt dat?

Peter T'Kint: 'Wie is dat, de echte Kums? Een doelpuntenmaker vanuit de tweede lijn, zoals tegen AA Gent? Als de fans dat verwachten, zullen we ze toch voor een stuk teleur moeten stellen. Of dan kennen ze Kums onvoldoende. Toen AA Gent kampioen werd, scoorde hij één keer. In de kampioenenmatch tegen Standard, waarmee Gent zekerheid kreeg over de titel. Het seizoen nadien ging het scoren wat vlotter, maar in zijn rol naast Neto, als eerste spelverdeler, voetbalde hij vaak nog té ver van de goal om gevaarlijk te zijn.

