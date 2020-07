Jacques Sys vindt David een onvervangbare schakel bij de ambitieuze Buffalo's.

Voetballers zijn vaak speelballen in handen van makelaars. Is dit nu ook het geval voor Jonathan David? De Canadees kostte helemaal niets toen hij twee jaar geleden door zijn makelaar Nick Mavromaras naar AA Gent werd gehaald. Die wil nu de waarde van zijn paradepaard verzilveren.

Mavromaras, een kleine vis in de grote vijver van makelaars, riep eerder al dat zijn poulain klaar is voor een transfer naar de Bundesliga. Alleen blijkt er geen enkele club echt concreet in hem geïnteresseerd, al ziet David een transfer naar Duitsland wel zitten: zijn landgenoot Alphonso Davies heeft zich daar bij Bayern München vanuit de anonimiteit tot een vaste waarde opgewerkt. Hij neemt met zijn enorm loopvermogen de hele linkerflank voor zijn rekening.

Voor voetballers komt het erop aan op het juiste moment de juiste stap te zetten. David, al dan niet gek gemaakt door zijn makelaar, vindt dat dit Lille is. Het heet dat hij perfect past in het project van de club. Dat project is heel simpel: jonge voetballers in de etalage zetten en ze dan met veel winst verkopen. Zoals dat nu met Victor Oshimen het geval is: voor 15 miljoen euro gekocht bij Sporting Charleroi en nu voor minstens 60 miljoen doorgesluisd naar (vermoedelijk) Napoli.

Lille biedt 25 miljoen voor Jonathan David en dat vinden ze bij KAA Gent niet genoeg. Bij de Buffalo's is het bovendien zo dat Mogi Bayat op een gegeven moment in ieder transferdossier opduikt. Het vertrouwen in de gecontesteerde makelaar blijft groot in de Ghelamco Arena, Bayat bewees de club al veel diensten.

KAA Gent laat intussen horen David graag te willen houden. Een transfer van de Canadees zal een leemte nalaten bij de ambitieuze club die nadrukkelijk op titelkoers wil varen. Maar zonder de Canadees zijn de Buffalo's geen titelkandidaat. David is met zijn efficiëntie en werkkracht bij balverlies een haast onvervangbare schakel in de Gentse ketting. Het betekent dat het middenveld anders moet ingevuld worden. Geen evidentie in een ploeg die haast met een nagelnieuwe defensie moet aantreden en volop aan nieuwe automatismen moet werken.

De soap rond Jonathan David, nog altijd maar 20 jaar, zal allicht nog een tijdje aanslepen. Hier en daar al klinkt de roep om hem te houden tot na de voorrondes van de Champions League. Of nog langer, de transferperiode loopt tot 5 oktober.

KAA Gent, dat Giorgi Tsjakvetadze en Roman Bezoes als alternatieven heeft, doet er goed aan op termijn de toekomst te plannen zonder David. Een voetballer die met zijn hoofd elders zit, valt niet te handhaven. Zoals ook KRC Genk vorig seizoen met Alejandro Pozuelo heeft ervaren.

