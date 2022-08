Jacques Sys, hoofdrecateur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend met Antwerp, Club Brugge en de transfer van Mertens naar Turkije.

Negen op negen, Antwerp maakt zijn ambities waar.

Jacques Sys: 'En tegen OH Leuven deden ze dat met goed en vooral herkenbaar voetbal. Dat is toch wel een pluim voor trainer Mark van Bommel. Radja Nainggolan die nu hoger speelt, Michael Frey die blijft scoren ondanks de concurrentie van Vincent Janssen. De Zwitser voetbalt trouwens op een heel andere manier dan vorig seizoen, hij loopt en beweegt en is altijd aanspeelbaar.

'Maar het is natuurlijk te vroeg om Van Bommel nu met alle lof te overladen, hij begon vorig seizoen ook heel goed bij VfL Wolfsburg, maar het werd al snel heel stuk minder. Er wordt te snel zwartwit geoordeeld over trainers - kijk naar Wouter Vrancken die nu in Genk wordt opgehemeld - terwijl je pas na een paar maanden tot een balans kan komen. Maar KRC Genk doet het natuurlijk uitstekend, het kiest voor de kortste weg naar doel. Jammer dat Cyriel Dessers nu vertrekt, dat wordt voor Vrancken toch weer werken aan andere patronen.'

© Belga Image

Over trainers gesproken: Carl Hoefkens heeft met Club Brugge zijn start gemist.

Sys: 'Vier op negen is inderdaad mager. Maar het meest zorgwekkende is: zonder Simon Mignolet zou het nul op negen zijn geweest en stond Club nu laatste. Want op de eerste speeldag tegen Genk hadden ze moeten verliezen en als Zulte Waregem efficiënt afwerkt stond het afgelopen vrijdag na een kwartier 0-2.

'Natuurlijk speelt de doelman mee, maar het zet toch aan het denken dat die in de drie wedstrijden die tot dusver werden gespeeld de beste man is. Er zitten absoluut geen ideeën in het spel van Club. Natuurlijk sta je dan als trainer onder druk, maar het zou onzinnig zijn om daarvoor de schuld bij Carl Hoefkens te leggen. Te veel spelers worstelen met hun vorm. Zoals Hans Vanaken en Clinton Mata. En er zitten hiaten in de defensie. Hoefkens zal oplossingen moeten vinden. Maar als je hoort dat er nog volop naar nieuwe spelers wordt gezocht, is dat niet zo evident. Dan moet je weer beginnen bouwen. En dat bevordert op dit moment de stabiliteit niet waaraan Club nood heeft.'

© Belga Image

Intussen verhuist Dries Mertens van Napoli naar Galatasaray.

Sys: 'De keuze van het geld. Hij kan daar kennelijk nog eens drie miljoen euro per jaar verdienen. In een club die kreunt onder de schulden. Maar als voetballer zet je jezelf in de Turkse competitie vaak buitenspel. Doorgaans ga je daar uitbollen. Mertens is natuurlijk 35, de kans dat hij de WK-selectie haalt is niet zo groot. Allicht heeft hij dat ingecalculeerd.'

