Hoofdredacteur Jacques Sys analyseert het voetbalweekend met de nederlagen van Anderlecht en KRC Genk en de enorm spannende strijd om de plaatsen in de play-offs.

Na de pijnlijke 0-2-nederlaag van Anderlecht tegen KV Kortrijk groeit het ongenoegen. Een andere trainer dan Kompany zou dat niet overleefd hebben.Jacques Sys: 'Dat is zo. Maar Anderlecht heeft gekozen voor een bepaald project en het wil die uitgetekende koers volgen. Ik ga ervan uit dat ze weten hoe Kompany werkt, dat ze hem de fouten vergeven die hij maakt omdat hij nog veel leergeld moet betalen, dat ze in hem geloven als coach. Maar dat neemt niet weg dat er uit deze ploeg veel meer te halen is. Kompany gooit zijn elftal constant door elkaar, hij maakt vreemde keuzes, hij stuurt tactisch weinig bij.'Kompany stapte tot dusver met een aura van onaantastbaarheid door het leven. Hij is overtuigd van zichzelf. Dat mag. Maar toch zijn er momenten dat je jezelf in vraag moet stellen. Zou Kompany dat doen, zou hij de fouten die hij maakt voor zichzelf analyseren? Of denkt hij dat hij geen fouten maakt en al zijn keuzes de juiste zijn?'Je kan niet zeggen dat Anderlecht met Kompany een nieuwe weg is ingeslagen. Dat ziet iedereen? Ook hijzelf. De prestatie tegen KV Kortrijk was ondermaats. Het deed pijn aan de ogen. Je kan niet blijven roepen dat je hoopt op een reactie en hier zo snel mogelijk wil uit geraken. De cruciale vraag is: hoe is het zo ver kunnen komen? Ik neem aan dat ze dat intern constant evalueren. Want in deze ploeg zit nog altijd genoeg talent.'Intussen ligt ook John van den Brom bij KRC Genk onder vuur.Sys: 'Op den duur krijg je een situatie dat iedere trainer bij een mindere reeks ter discussie lijkt te staan. Je hoort het nu ook bij Mbaye Leye na een 3 op 15 met Standard. Je kan KRC Genk weinig verwijten tegen Beerschot: het speelde zijn beste match in weken. Maar het verliest en er staat nu een 5 op 27.'Los je dat op door Van den Brom nu de laan uit te sturen? Het zou een teken van onmacht zijn om in een en hetzelfde seizoen de vierde trainer binnen te halen, al is het vertrek van Jess Thorup natuurlijk niet de schuld van de club. De Deen legde wel de fundamenten waarop Van den Brom verder bouwde. En hij kan spelers een goed gevoel geven. Maar Van den Brom heeft het moeilijker om een ploeg die in een impasse zit, recht te trekken. Dat hoor je als club te weten.'Deze competitie blijft een en al grilligheid: vier punten verschil tussen de nummer drie, KRC Genk, en de nummer elf, Sporting Charleroi.Sys: 'En zeven punten tussen de nummer drie en de nummer dertien, KV Kortrijk. Spanning is er genoeg, voor play-off 1, en er is in de schaduw ook een strijd voor play-off 2, voor de plaatsen vijf tot acht. En er is de strijd tegen de degradatie.'Maar bizar blijft deze competitie wel als je naar de cijfers kijkt. Dan zie je bijvoorbeeld dat Anderlecht maar één doelpunt meer maakte dan STVV en dat Beerschot nog steeds de op één na slechtste defensie heeft. Maar deze competitie zal vooral de geschiedenis ingaan als die van de trainerswissels. Het zijn er veertien op dit moment. En niemand die zegt dat er geen vijftiende komt.'