De Champions Leaguegroepsfase zit erop en dus kan de rekening opgemaakt worden. Club Brugge en KRC Genk verdienden een aardige boterham, maar behoren zeker niet tot de grootverdieners.

Dé grootverdiener van deze groepsfase is Bayern München. De Duitse club is pas het vierde team dat een foutloos parcours van 18/18 haalt in de poules en gaat dan ook aan de haal met een recordbedrag van iets meer dan 74 miljoen euro.

Bayern krijgt het grootste deel van zijn inkomsten (33,24 miljoen) dankzij zijn plaats op de coëfficiëntranking, waarop het derde staat. Door (automatische) deelname aan de poules kwam daar 15,25 miljoen bij, de zes zeges in de groepsfase leverden nog 16,2 miljoen op. De bonus van de kwalificatie voor de achtste finales bedraagt 9,50 miljoen.

Voor de Belgische clubs is het heel wat minder. Club werd derde in de groep en kreeg net geen 28 miljoen euro. KRC Genk moest afdruipen met een laatste plaats en slechts één puntje en houdt ene mooie 24 miljoen euro over aan de Champions League.

Club krijgt die 28 miljoen door zijn 24e plaats op de ranking (9,972 miljoen), deelname (15,25) en drie draws (2,7). Genk komt aan zijn bedrag van 23,906 miljoen dankzij zijn 26e plaats op de ranking (7,756), deelname (15,25) en slechts één draw (900.000 euro).