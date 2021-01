In de openingswedstrijd van de vooruitgeschoven dertigste speeldag in de Jupiler Pro League heeft Zulte Waregem zaterdag in de vooravond een nipte 1-0 thuiszege geboekt tegen rode lantaarn Moeskroen.

Voormalig Rode Duivel Jelle Vossen opende na amper negen minuten de score voor de thuisploeg. Zijn vreugde was van korte duur, want niet veel later moest hij reeds naar de kant met een dijbeenblessure.

Na een veelbelovend begin verwaterde de partij gaandeweg op een zeer lastig bespeelbaar veld. Moeskroen dwong wel enkele kansen af, maar het ontbreekt de Henegouwers aan efficiëntie.

Voor Essevee was het de derde zege op rij en daarmee mogen ze de degradatiezorgen definitief achter zich laten. Meer nog, met 27 punten komen ze in de linkerkolom op de achtste plaats terecht. Moeskroen blijft met zeventien punten op de laatste plaats.

