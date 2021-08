Op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League ontving Zulte Waregem zondag Charleroi aan de Gaverbeek. De match eindigde op een 2-2 gelijkspel.

Beide ploegen waren aan mekaar gewaagd. Zaroury scoorde in minuut 19 de openingstreffer voor de Zebra's. Jelle Vossen scoorde voor de rust (37.) nog op aangeven van Vigen, waardoor er gerust werd met een 1-1 tussenstand.

Charleroi kwam het beste uit de kleedkamers. Nicholson maakte er na 51 minuten spelen 1-2 van, Morioka bezorgde de assist. Jelle Vossen maakte met zijn tweede van de avond nog gelijk (77.) en zette de 2-2 eindstand op het bord.

Het is de vierde keer dat Charleroi gelijk speelt dit seizoen. De mannen van coach Edward Still staan op een voorlopige negende plaats in het klassement met zeven punten. Zulte Waregem wist nog maar een keer te winnen dit seizoen en staat op de twaalfde plaats met vijf punten.

