Zulte Waregem en KV Oostende zijn er woensdagavond in een inhaalwedstrijd van de 22e speeldag in de Jupiler Pro League niet in geslaagd om de kelderkraker naar hun hand te zetten. Het burenduel eindigde op 0-0.

De Kustboys blijven veertiende met 28 punten, terwijl Essevee niet verlost geraakt van de zestiende plaats met twee punten minder, net boven de gevarenzone.

In de eerste helft vielen er kansen aan beide zijden te noteren aan de Gaverbeek. Na een kwartmatch kopte bezoeker Fredrik Jäkel op de lat en op het halfuur was er een goede reflex van thuisgoalie Sammy Bossut nodig om Robbie D'Haese van een doelpunt te houden. De gastheer, zonder de niet fitte scherpschutters Jelle Vossen en Zinho Gano, dacht wat later wel gescoord te hebben, maar Dereck Kutesa werd teruggefloten voor buitenspel.

Na de rust had ook Tatsuhiro Sakamoto het geluk niet mee. De Japanner klopte Bossut vanuit offside. Op die manier bleef het bij een scoreloos gelijkspel, een resultaat waar beide teams bitter weinig mee opschieten.

Later op de avond staat er nog een andere inhaalmatch op het menu. OH Leuven en Racing Genk kijken elkaar om 21u in de ogen aan Den Dreef in een uitgestelde ontmoeting van de 25e speeldag.

De Kustboys blijven veertiende met 28 punten, terwijl Essevee niet verlost geraakt van de zestiende plaats met twee punten minder, net boven de gevarenzone. In de eerste helft vielen er kansen aan beide zijden te noteren aan de Gaverbeek. Na een kwartmatch kopte bezoeker Fredrik Jäkel op de lat en op het halfuur was er een goede reflex van thuisgoalie Sammy Bossut nodig om Robbie D'Haese van een doelpunt te houden. De gastheer, zonder de niet fitte scherpschutters Jelle Vossen en Zinho Gano, dacht wat later wel gescoord te hebben, maar Dereck Kutesa werd teruggefloten voor buitenspel. Na de rust had ook Tatsuhiro Sakamoto het geluk niet mee. De Japanner klopte Bossut vanuit offside. Op die manier bleef het bij een scoreloos gelijkspel, een resultaat waar beide teams bitter weinig mee opschieten. Later op de avond staat er nog een andere inhaalmatch op het menu. OH Leuven en Racing Genk kijken elkaar om 21u in de ogen aan Den Dreef in een uitgestelde ontmoeting van de 25e speeldag.