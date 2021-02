De Belgische spits blijft aan de lopende band scoren voor Zulte Waregem en evenaarde tegen Standard zelfs het clubrecord van Mbaye Leye. Uitgerekend in diens eerste match als coach op bezoek bij zijn ex-club.

In vijf opeenvolgende competitiewedstrijden, tegen KRC Genk, KV Oostende, Charleroi, STVV en afgelopen zondag tegen Standard, heeft Gianni Bruno raak getroffen voor Zulte Waregem. Goed voor zes doelpunten, waarvan zelfs twee tegen de Rouches.

De 29-jarige spits van Essevee zette zo dezelfde reeks neer als Mbaye Leye in het seizoen 2015/16, een evenaring van het clubrecord van de fusieclub (voor goals in opeenvolgende competitieduels in de eerste klasse).

De Senegalees scoorde toen in de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Mouscron en in de eerste vier play-off 1-matchen tegen achtereenvolgens KAA Gent, Anderlecht, KRC Genk en KV Oostende, goed voor telkens één doelpunt per partij.

© BELGA

Ook Tony Sergeant maakte in het seizoen 2005/06 in vijf opeenvolgende competitiematchen een goal voor Essevee: tegen Anderlecht, Charleroi, Standard, La Louvière en Cercle Brugge. Weliswaar in wedstrijden waarin hij startte, want tussenin was hij één duel geschorst (tegen KAA Gent), en er zat ook een winterstop tussen.

Nog een record?

Gianni Bruno zit nu aan 16 goals in 28 wedstrijden (57 procent), waarvan twee strafschoppen. Als hij dat gemiddelde doortrekt, kan hij ook het clubrecord verbeteren van het meeste aantal doelpunten in één seizoen, zeker als Zulte Waregem play-off 1 of 2 zou halen.

In 2018/19 zette Hamdi Harbaoui de netten 25 keer bol, waarvan 18 maal in 27 reguliere competitiematchen, en 7 keer in 8 play-off 2-duels. Nuance: 8 van die 25 doelpunten waren penalty's.

Mbaye Leye trof in het seizoen 2015/16, waarin hij ook in 5 opeenvolgende matchen scoorde, 20 keer raak (waarvan 4 strafschoppen): 13 maal op 28 reguliere competitiewedstrijden en liefst 7 keer in 10 play-off 1-duels.

In vijf opeenvolgende competitiewedstrijden, tegen KRC Genk, KV Oostende, Charleroi, STVV en afgelopen zondag tegen Standard, heeft Gianni Bruno raak getroffen voor Zulte Waregem. Goed voor zes doelpunten, waarvan zelfs twee tegen de Rouches.De 29-jarige spits van Essevee zette zo dezelfde reeks neer als Mbaye Leye in het seizoen 2015/16, een evenaring van het clubrecord van de fusieclub (voor goals in opeenvolgende competitieduels in de eerste klasse).De Senegalees scoorde toen in de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Mouscron en in de eerste vier play-off 1-matchen tegen achtereenvolgens KAA Gent, Anderlecht, KRC Genk en KV Oostende, goed voor telkens één doelpunt per partij.Ook Tony Sergeant maakte in het seizoen 2005/06 in vijf opeenvolgende competitiematchen een goal voor Essevee: tegen Anderlecht, Charleroi, Standard, La Louvière en Cercle Brugge. Weliswaar in wedstrijden waarin hij startte, want tussenin was hij één duel geschorst (tegen KAA Gent), en er zat ook een winterstop tussen.Gianni Bruno zit nu aan 16 goals in 28 wedstrijden (57 procent), waarvan twee strafschoppen. Als hij dat gemiddelde doortrekt, kan hij ook het clubrecord verbeteren van het meeste aantal doelpunten in één seizoen, zeker als Zulte Waregem play-off 1 of 2 zou halen. In 2018/19 zette Hamdi Harbaoui de netten 25 keer bol, waarvan 18 maal in 27 reguliere competitiematchen, en 7 keer in 8 play-off 2-duels. Nuance: 8 van die 25 doelpunten waren penalty's.Mbaye Leye trof in het seizoen 2015/16, waarin hij ook in 5 opeenvolgende matchen scoorde, 20 keer raak (waarvan 4 strafschoppen): 13 maal op 28 reguliere competitiewedstrijden en liefst 7 keer in 10 play-off 1-duels.