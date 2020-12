Eupen leek dinsdag op weg naar de drie punten tegen Zulte Waregem in een inhaalmatch van de 16e speeldag. Knowledge Musona bracht de Oostkantonners 2-0 voor, telkens met een vrije trap. Maar in een dol slotkwartier ging Essevee nog op en over de thuisploeg. Het werd 2-3 in het Kehrwegstadion.

De Panda's, die de voorbije weken geteisterd werden door het coronavirus, kwamen elf minuten voor de rust op voorsprong. Knowledge Musona krulde een vrije trap van ver in de kruising. In het slot van de eerste helft hield Zulte Waregem-doelman Bostyn N'Dri en Heris van de 2-0.

In de 57e minuut verdubbelde Musona dan toch de voorsprong. Opnieuw wist de Zimbabwaan een vrije trap te verzilveren.

Zulte Waregem reageerde via Opare. Na twee kapbewegingen pakte de Ghanees uit met een kanonschot, Eupen-doelman Defourny duwde de bal tegen de lat. Het bleek de voorbode van een sensationeel slot. Na een snel uitgevoerde counter bracht Jean-Luc Dompé in de 75e minuut opnieuw spanning in de wedstrijd. Essevee voerde de druk op, en dat loonde. Seck legde met het hoofd af op Gianni Bruno (82.), die de 2-2 in één tijd binnen tikte. Twee minuten later bezorgde Olivier Deschacht de bezoekers alsnog de overwinning. Marcq kopte een voorzet tot bij de linksachter, die van dichtbij binnen knikte: 2-3.

Na de zege staat Zulte Waregem op de 12e plaats met 24 punten. Eupen, dat nog twee matchen tegoed heeft, telt vier punten minder en is 14e. Het drukke programma van Eupen wordt volgende week woensdag voortgezet met een thuismatch tegen Racing Genk.

De Panda's, die de voorbije weken geteisterd werden door het coronavirus, kwamen elf minuten voor de rust op voorsprong. Knowledge Musona krulde een vrije trap van ver in de kruising. In het slot van de eerste helft hield Zulte Waregem-doelman Bostyn N'Dri en Heris van de 2-0. In de 57e minuut verdubbelde Musona dan toch de voorsprong. Opnieuw wist de Zimbabwaan een vrije trap te verzilveren. Zulte Waregem reageerde via Opare. Na twee kapbewegingen pakte de Ghanees uit met een kanonschot, Eupen-doelman Defourny duwde de bal tegen de lat. Het bleek de voorbode van een sensationeel slot. Na een snel uitgevoerde counter bracht Jean-Luc Dompé in de 75e minuut opnieuw spanning in de wedstrijd. Essevee voerde de druk op, en dat loonde. Seck legde met het hoofd af op Gianni Bruno (82.), die de 2-2 in één tijd binnen tikte. Twee minuten later bezorgde Olivier Deschacht de bezoekers alsnog de overwinning. Marcq kopte een voorzet tot bij de linksachter, die van dichtbij binnen knikte: 2-3. Na de zege staat Zulte Waregem op de 12e plaats met 24 punten. Eupen, dat nog twee matchen tegoed heeft, telt vier punten minder en is 14e. Het drukke programma van Eupen wordt volgende week woensdag voortgezet met een thuismatch tegen Racing Genk.