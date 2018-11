Zulte Waregem heeft geen weet van lopende procedure tegen club

Het 'Integrity and Compliance'-departement (I&C) van de FIFA nam volgens De Standaard onder andere Anderlecht, Antwerp en Zulte Waregem onder de loep omdat die clubs zich niet aan de regels hielden bij het vastleggen van jonge spelers.

De clubs riskeren boetes en - in het geval van Anderlecht - een transferverbod voor één transfer­periode. Internationale transfers van minderjarigen zijn immers verboden.

Zulte Waregem zal zich volgens De Standaard voor het disciplinair comité van de FIFA moeten verantwoorden omdat het Daniel en Joel Tshiani opstelde in officiële wedstrijden. Zij kwamen in 2013 als 15-jarigen over vanuit de VS, de FIFA had geen goedkeuring gegeven voor hun transfer. Er dreigt een boete van 80.000 Zwitserse frank (70.220 euro) voor Essevee.

'Op vraag van hun moeder, wonende in België met haar drie zonen, heeft Zulte Waregem twee broers met de Amerikaanse nationaliteit - zijnde Joel en Daniel Tshiani - correct en volgens alle geldende regels aangesloten via de Belgische voetbalbond zonder enige financiële tegemoetkoming of professionele overeenkomst', reageert Zulte Waregem.

'Beide spelers waren actief in zowel de provinciale als elitereeksen. De club wou tegemoetkomen aan het voetbalplezier van deze twee jongens en hen verdere ontwikkelingskansen aanbieden. Inmiddels hebben beide jongens de club verlaten. Zulte Waregem heeft geen weet van een lopende procedure tegen de club of de Belgische voetbalbond inzake dit dossier en benadrukt dat de club geen cultuur en ambities heeft om internationale transfers van minderjarigen op te zetten.'

Ook de Belgische voetbalbond dreigt een boete te krijgen. Het I&C zou een sanctie voorstellen van 377.500 Zwitserse frank (331.300 euro), omdat de federatie aan zijn taak verzaakt heeft om de aanvragen voor de transfers van de minderjarigen in te dienen bij de FIFA. De spelers zouden ongeldig ingeschreven zijn bij de KBVB.

Die meldde dat er 'geen procedures' lopende zijn over de spelers waarvan sprake in De Standaard.