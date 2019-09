Zulte Waregem en AA Gent hebben de achtste speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een billijk gelijkspel. Roman Yaremchuk bracht de Buffalo's aan de Gaverbeek telkens langszij, nadat Ibrahima Seck en Cyle Larin de thuisploeg op voorsprong hadden gebracht. De partij eindigde op 2-2. Gent-kapitein Vadis Odjijdja kreeg in de slotfase nog rechtstreeks rood.

AA Gent kende een blitzstart, want na amper enkele seconden lag het leer al in doel. Met veel bijval scoorde Yaremchuk in de kluts. Toch werd het Gentse feestje afgeblazen: de Oekraïense aanvaller liep buitenspel. Zulte Waregem was niet van de wijs en voetbalde goed mee. Met een fantastische volley in de bovenhoek zette Seck (12.) de thuisploeg zelfs op voorsprong. Er volgden kansjes op de 2-0, maar gaandeweg herstelde AA Gent het evenwicht. Net voorbij het halfuur dwongen de Buffalo's een strafschop af. Pletinckx legde Yaremchuk (34.) neer in de zestien en de Oekraïner mocht dit keer wel juichen: 1-1. Dat was ook meteen de ruststand.

De tweede helft begon net als de eerste. Opnieuw scoorde Yaremchuk pijlsnel, maar werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel. Ook bij Zulte Waregem kwam de VAR gepast tussen voor offside wanneer Larin dacht de 2-1 gemaakt te hebben.

Op het uur knutselde AA Gent nog eens een mooie aanval in elkaar via Odjidja en Kums. Yaremchuk had de 1-2 aan de voeten, maar verkwanselde de opgelegde kans. Pijnlijk, want aan de overkant toonde Cyle Larin (69.) hoe het wel moest. De Canadese aanvaller torende boven iedereen uit en knikte een lange voorzet tegen de touwen.

AA Gent kwam opnieuw langszij en het was Yaremchuk (75.) die zijn foutje goedmaakte. De Buffalo's drukten door voor de overwinning, maar zagen tien minuten voor tijd hun aanvoerder uitgesloten worden. Vadis Odjijdja tikte met de studs op het achterbeen van Larin en kreeg meteen rood. De beste kans was nog voor de Gentse invaller Kubo, die in de slotminuten tegen de paal kopte. Al stond de Japanner mogelijk buitenspel.

AA Gent slaagde er dit seizoen nog niet in te winnen buitenshuis en ziet een einde komen aan een reeks van drie zeges op rij. In de stand zijn de Buffalo's vijfde met 14 punten, evenveel als KV Mechelen. Zulte Waregem is al zes duels ongeslagen en bezet met 12 punten de achtste plek.