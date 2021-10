Na een recordverlies van 7,3 miljoen euro in het seizoen 2019/20 maakte Zulte Waregem vorig seizoen (2020/21) weer winst, ruim 840.000 euro.

De coronacrisis had bij Zulte Waregem, zoals bij veel clubs, in het seizoen 2019/20 een grote negatieve invloed op de jaarrekening. De nv Grensverleggend, de vennootschap achter de fusieclub, leed toen een verlies van 7,3 miljoen euro, met voorsprong het grootste negatieve saldo in één boekjaar uit de clubgeschiedenis.

De coronacrisis had bij Zulte Waregem, zoals bij veel clubs, in het seizoen 2019/20 een grote negatieve invloed op de jaarrekening. De nv Grensverleggend, de vennootschap achter de fusieclub, leed toen een verlies van 7,3 miljoen euro, met voorsprong het grootste negatieve saldo in één boekjaar uit de clubgeschiedenis.Voor het tweede seizoen op rij ging Zulte Waregem toen in het rood. Daardoor werd het eigen vermogen van de club zelfs negatief: -2,2 miljoen euro, terwijl dat eind 2018 nog +6,9 miljoen was. Grootste oorzaak: een daling van 27 procent in de bedrijfsopbrengsten, inclusief een omzetdaling van 21,5 naar 14,5 miljoen euro.Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, met zijn financieel-industriële groep Accoform (mede)eigenaar van verschillende binnen- en buitenlandse bedrijven, bevestigde bij het neerleggen van die jaarrekening echter dat hij de club zou blijven steunen. Een club die hij na het debacle met Patrick Decuyper nota bene al begin 2016, toen hij hoofdaandeelhouder werd, van de ondergang had gered.Beeuwsaert heeft ook nu woord gehouden. Zo werd begin dit jaar de raad van bestuur en de aandelenverdeling van de nv Grensverleggend herschikt. Van acht bestuursleden gereduceerd naar slechts drie: Beeuwsaert, Philippe Detaellenaere (bedrijfsvoerder van DL Chemicals) en Franck Tijtgat (bedrijfsvoerder van het gelijknamige asfaltbedrijf). Zij kochten de andere aandelen over, realiseerden enkele schuldherschikkingen en gaven de nv Grensverleggend een nieuwe financiële injectie, met het engagement dat ook de komende jaren te blijven doen.Daarnaast zette CEO Eddy Cordier de tering naar de nering, met een rist kostenbesparende maatregelen waaronder een sterke daling van het sportieve budget. Dat werd ook aangevuld met de inkomsten van de uitgaande transfer van Gianni Bruno naar KAA Gent, en bonussen uit vroegere uitgaande transfers.Commercieel manager Miguel Deruyck en zijn team slaagden er ook in om alle belangrijkste sponsors aan boord te houden. Bovendien zonder compensatie, ondanks de matchen zonder toeschouwers. Er werden ook nieuwe commerciële contracten afgesloten. Onder meer met Elindus dat sinds februari zijn naam geeft aan het voormalige Regenboogstadion en ook kantoorruimtes in het stadion kocht.Door al die maatregelen werd het zware negatieve saldo van het vorige boekjaar omgezet in een winst van 842.561 euro. Gezien de coronacrisis en de lege tribunes weliswaar nog altijd met een exploitatieverlies van -602.367 euro. De stijging van de bedrijfsopbrengsten (van 19,3 naar 22 miljoen euro, met een gelijkblijvende omzet van 14,4 miljoen euro) was immers niet voldoende om de daling van de kosten (van 26,2 miljoen naar 22,6 miljoen) te compenseren.De nv Grensverleggend kon het boekjaar niettemin afsluiten met winst door een positief 'financieel resultaat' van 1,4 miljoen euro, met name door de flinke stijging van 'recurrente financiële opbrengsten'. Lees: door alle herschikkingen en de financiële inbreng van de drie overgebleven aandeelhouders/bestuursleden.Dat blijkt ook uit de gestegen 'overige leningen': van 13,8 naar 22 miljoen euro. Leningen aan 'marktconforme' voorwaarden die, zoals het jaarverslag vermeldt, niet op korte termijn zullen worden opgevraagd. De leningen op één jaar, onder meer aan kredietinstellingen (banken), werden ook met 5 miljoen euro verminderd, van 9,8 naar 4,8 miljoen.Desondanks blijft het eigen vermogen van de nv Grensverleggend negatief (-1,3 miljoen euro), weliswaar een klein miljoen minder dan vorig seizoen (-2,2). Omdat ook het over te dragen verlies van de voorbije boekjaren nog altijd 8,3 miljoen bedraagt, wijst bedrijfsrevisor Frank Garré in het jaarverslag daarom, zoals ook in het vorige van 2019/20, op 'het bestaan van een onzekerheid van materieel belang die significante twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven.'Met het sterke engagement van Tony Beeuwsaert, Philippe Detaellenaere en Franck Tijtgat is men er bij Zulte Waregem echter van overtuigd dat de club die continuïteit en stabiliteit wel kan waarborgen. Door alle genomen (en indien nodig toekomstige) herstelmaatregelen, door het gebrek ook aan achterstallige schulden qua btw, belastingen of sociale lasten.Bovendien wordt benadrukt dat Essevee, in tegenstelling tot veel andere clubs uit de Jupiler Pro League, nog altijd volledig in Belgische handen is. En dat Zulte Waregem met een volledig schone lei uit het 'Propere Handen'-schandaal zal komen.Conclusie: de financiële put is zeker nog niet helemaal gedempt, maar het plaatje oogt een stuk rooskleuriger dan vorig jaar.