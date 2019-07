Sportief was de vorige campagne minder, maar sinds de overname door Tony Beeuwsaert bouwt Essevee aan financiële stabiliteit.

Amper drie jaar geleden sloeg de klok bij Zulte Waregem niet vijf voor, maar vijf ná twaalf. Het boekjaar werd met 2,9 miljoen euro verlies afgesloten, de totale financiële put was zelfs dubbel zo groot. Alleen spelerslonen konden nog op tijd betaald worden en om te overleven had Essevee de jaren ervoor sterkhouders als Sven Kums voor een veel te laag bedrag moeten verkopen.

De fusieclub leek een prooi voor buitenlandse investeerders. Tot begin 2016 bestuurslid Tony Beeuwsaert als enige opstond om de klok terug te draaien. De gefortuneerde West-Vlaamse zakenman, deels/helemaal eigenaar van 102 (!) bedrijven, kocht de aandelen over van ex-voorzitter Willy Naessens, en werd zo hoofdaandeelhouder en de nieuwe 'sterke man'. Hij zuiverde met overbruggingskredieten de grootste financiële noden aan en trok daarna met CEO/rechterhand Eddy Cordier scheefgegroeide situaties recht: via afbetalingsplannen, herziene sponsorcontracten, een beter gestroomlijnde facturatie, meer mankracht op de boekhouding...

Het plan om in drie jaar alles op te kuisen was na anderhalf jaar al voltooid. Mede dankzij de play-off 1-deelname/de bekerwinst in 2017, de daaropvolgende Europese campagne en de lucratieve uitgaande transfers van Soualiho Meïté, Lukas Lerager en Henrik Dalsgaard. Van 2,9 miljoen euro verlies in 2015/16 ging Zulte Waregem naar een wínst van 2,5 miljoen in 2016/17.

Budget opkrikken

De jongste twee seizoenen draaide de fusieclub ongeveer break-even: 19.136 euro winst in 2017/18, allicht een miniem verlies in het nog neer te leggen boekjaar 2018/19. Twee keer op rij haalde Essevee immers geen play-off 1 en kon het ook geen lucratieve uitgaande transfers realiseren, terwijl het in twee opeenvolgende wintermercato's wel flink investeerde (Marcq, Harbaoui, Bongonda, Sylla...) om degradatiegevaar af te wenden. De financiële slag die Zulte Waregem deze zomer maakte met de recordverkoop van Théo Bongonda aan KRC Genk (7 miljoen euro, weliswaar min allerhande commissies en de aankoopprijs van 1,6 miljoen euro) wordt immers pas vanaf dit seizoen geboekt.

De transfer van Théo Bongonda wordt pas bij het volgende jaargang ingecalculeerd. © Belga Image

Qua budget mikt Essevee voor de komende voetbaljaargang op 15 à 16 miljoen euro, zoals altijd zonder eventuele inkomsten uit play-off 1 en de beker. Met het doel om dat op korte/middellange termijn op te krikken naar 20 miljoen euro. Onder meer door een hoger rendement op de investeringen in het stadion, via de steeds groter wordende Essevee Business Clubs (die binnenkort een networkingapp zullen lanceren) en via een uitbreiding van de commerciële cel. Begin dit jaar werd die al versterkt met Miguel De Ruyck, een gereputeerde ex-accountmanager bij biergigant AB Inbev met een groot netwerk in de bedrijfswereld.

West-Vlaams boerenverstand

Die budgetstijging is nodig om, gezien de steeds groter wordende concurrentie van onder meer de Antwerpse clubs, ook de komende jaren mee te strijden voor een stek in de linkerkolom of play-off 1 - al is dat laatste geen must. Met de beslagen zakenman Beeuwsaert en CEO Cordier aan het roer zal Zulte Waregem zich immers niet meer financieel vergalopperen. "Wij dromen niet, wij hópen. Rekenen met gezond West-Vlaams boerenverstand", klonk het vorig jaar in dit magazine. En als er financieel toch een tandje bijgezet moet worden, dan staat Beeuwsaert klaar om bij te passen. Als er bijvoorbeeld, zoals met Bongonda, op de transfermarkt een opportuniteit opduikt, of als er als geïnvesteerd moet worden in het stadion.

