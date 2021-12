Door de tegenvallende prestaties heeft Zulte Waregem coach Francky Dury aan de deur gezet. Assistenten Davy De fauw en Timmy Simons nemen voorlopig over.

'De club bedankt Francky Dury voor zijn inzet en neemt met spijt afscheid van de trainer die de voorbije 20 jaar een uitzonderlijk palmares realiseerde', klinkt het in een mededeling.

Zulte Waregem zakte de laatste weken steeds verder weg in de stand en staat momenteel op de zeventiende plek met zeventien punten. Alleen rode lantaarn Beerschot (9 punten) doet slechter. Seraing telt als nummer zestien twee punten meer dan SVZW. Woensdag verloor Zulte Waregem in eigen stadion nog met 0-2 van leider Union.

'Op sportief vlak blijft Zulte Waregem al maanden onder de vooropgestelde doelstellingen', legt de club uit. 'Het bestuur volgde de situatie al die tijd op de voet en voerde de voorbije weken verschillende gesprekken met alle betrokken partijen. Uit een grondige analyse blijkt dat een wissel van de sportieve leiding nodig is en de club heeft daarover een akkoord gesloten met Francky Dury. Voor sommigen valt deze beslissing misschien te vroeg, voor anderen te laat. Maar de sportieve kentering waarop de club hoopte, bleef uit.'

Assistenten Davy De fauw en Timmy Simons krijgen van het bestuur het vertrouwen om de club weer op het juiste spoor te brengen. 'Het bestuur is ervan overtuigd dat er met de bestaande spelerskern betere resultaten geboekt kunnen worden. Davy De fauw en Timmy Simons, ondersteund door de huidige staf, krijgen daarvoor de sportieve verantwoordelijkheid. Daarnaast verwacht de club ook een reactie van de voltallige spelerskern die moet leiden naar betere resultaten.'

De 64-jarige Dury was veruit de langst dienstdoende coach van de Jupiler Pro League. Eind 2011 begon hij aan een tweede termijn bij de West-Vlamingen. Daarvoor coachte hij Zulte Waregem tussen 2001 en 2010. Nog eerder trainde Dury Zultse VV (de voorloper van fusieploeg Zulte Waregem) van 1990 tot 1993 en tussen 1994 en 2001. Onder Dury won Essevee twee keer de Beker van België (in 2006 en 2017) en werd de club vicekampioen in 2013. De West-Vlaming zou na het seizoen zijn functie als coach van Zulte Waregem neerleggen.

