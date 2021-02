De West-Vlaamse club zal vanaf volgend seizoen niet meer in het Regenboogstadion maar in de Elindus Arena spelen. Dat maakte Zulte Waregem maandag bekend.

Aan alles komt een einde en zo ook aan het Regenboogstadion van Zulte Waregem. Of toch alleszins aan de naam, want het stadion zal gewoon blijven waar het staat. Vanaf volgend seizoen zal het evenwel de Elindus Arena heten. Zo wil Essevee het partnership met de West-Vlaamse energieleverancier voor minstens 10 jaar heel zichtbaar maken, klinkt het bij de club.

Elindus is al enkele jaren een partner van Zulte Waregem en zal door de naamsverandering ook zijn hoofdkantoor verhuizen naar de Elindus Arena. Met de naamsverandering wil Elindus de komende tien jaar zijn schouders zetten onder het ambitieuze project van Essevee 2.0.

'Uitzonderlijke omstandigheden maken dat er nog meer dan ooit out of the box gedacht wordt. En dat zorgt voor een dynamiek waarbinnen Essevee al een hele reeks samenwerkingen en partnerships kon afronden. De realisatie van de Elindus Arena is er één van. Eén waar we bijzonder trots op zijn', zegt Miguel De Ruyck, commercieel directeur van Essevee.

Het Regenboogstadion dankt zijn naam aan het wereldkampioenschap wielrennen dat in 1957 doorging in Waregem. Die werd nota bene door een Belg gewonnen met Rik van Steenbergen. Op de plek waar toen een brug werd gebouwd over de stadionvijvers - om zo een betere laatste rechte lijn naar de finish te creëren - verrees even later het stadion van de West-Vlaamse club.

De naam van het stadion verdwijnt niet volledig uit het straatbeeld, want het park rond de Elindus Arena zal omgedoopt worden tot het Regenboogpark. En volgend jaar wordt ook de Regenboogbrug uit 1957 gerenoveerd.

