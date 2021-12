Eupen heeft zich woensdag voor de kwartfinales van de Croky Cup geplaatst. De Oostkantonners wonnen met 3-2 van Zulte Waregem na verlengingen.

Zulte Waregem begon het best aan de partij. Zinho Gano miste in de 18e minuut een dot van een kans. Twee minuten later zorgde Gano (20.) dan toch met de kop voor de 0-1. Eupen schoot wakker na de goal en dwong meer en meer kansen af. Het doelpunt viel uiteindelijk toch aan de overkant. Opnieuw Zinho Gano (36.) maakte er 0-2 van.

Het begin van de tweede helft was voor Zulte, dat nadrukkelijk op zoek ging naar een derde treffer. Toch kwam Eupen weer in de wedstrijd. Sammy Bossut loste knullig de bal, waarna de pas ingevallen Prevljak (68.) makkelijk scoorde. Na de aansluitingstreffer was het opnieuw al Eupen wat de klok sloeg. De Oostkantonners lieten echter enkele grote kansen liggen. Tien minuten voor tijd viel de goal dan toch. De onhoudbare Prevljak (81.) zorgde met zijn tweede van de avond voor verlengingen.

In die verlengingen was het meteen raak voor Eupen. De beste ploeg uit de tweede helft scoorde via Amat (93.), na een knappe assist van Peeters. De loting voor de kwartfinales wordt donderdag uitgevoerd.

