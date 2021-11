Zulte Waregem heeft zondag een 2-0 zege geboekt tegen rode lantaarn Beerschot. Dankzij treffers van Zinho Gano (3.) en Jean-Luc Dompé (12.) zat de thuisploeg al vroeg op rozen. Essevee vermeed zo in acuut degradatiegevaar te komen.

Al na drie minuten mocht de ploeg van Francky Dury juichen. Kutesa dribbelde zich voorbij Radic, Gano kopte zijn voorzet binnen: 1-0. Nog voor het kwartier verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Beerschot-doelman Vanhamel ging de mist in bij een botsend maar ongevaarlijk afstandsschot van Kutesa. Even later was Gano dichtbij de 3-0. Zijn poging strandde op de paal, in de herneming botste Kutesa op Vanhamel. Aan de overzijde hield Bossut met een beenveeg Vaca van de aansluitingstreffer. Voor de pauze was Kutesa na een counter nog dichtbij een treffer, Bossut redde in twee tijden op een poging van Shankland.

Na de rust zocht Zulte Waregem tevergeefs naar een derde doelpunt, maar ook Beerschot bleef ervoor gaan. Bossut onderscheidde zich in de 66e minuut op een afgeweken voorzet van Van den Bergh. Even later ging een vrije trap van Holzhauser net naast. Vanhamel bracht verder redding op een gekruist schot van Kutesa.

Zulte Waregem boekt een eerste zege in vijf speeldagen en is 16e met 17 punten. Beerschot, dat na een 7 op 9 opnieuw kennismaakt met een nederlaag, staat op de laatste plaats met 9 punten.

Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand, heeft 13 punten na de 3-1 zege van zaterdag tegen KV Mechelen.

