Op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League heeft Zulte Waregem maandagnamiddag met 2-1 gewonnen van Eupen. Bij de rust stonden de Oostkantonners nog 0-1 voor.

Stef Peeters opende de score in de 22e minuut op een vrije trap. In de 59e minuut nam Ewoud Pletinckx de gelijkmaker voor zijn rekening. De laatste tien minuten moest Eupen met tien vol maken, na een tweede geel voor Emmanuel Agbadou. Al na twee minuten buitte Laurens De Bock de numerieke meerderheid uit. In de stand is Zulte Waregem zesde, op drie punten van de top vier. Eupen is dertiende.

