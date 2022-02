Zulte Waregem heeft zondagavond de slotwedstrijd van de 29e speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Seraing. Jelle Vossen scoorde na 35 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Het was een degradatieduel tussen respectievelijk de op twee na laatste en de voorlaatste in de stand. Dankzij de zege wipt Essevee met 29 punten over Eupen naar de vijftiende plaats, op gelijke hoogte met Standard, dat eerder op de dag niets kon sprokkelen tegen tien Gentenaars.

Beide teams hebben zes punten meer dan Seraing, dat voorlaatste blijft. De rode lantaarn is nog steeds in handen van Beerschot, met 16 punten op de teller.

