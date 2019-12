Zulte Waregem heeft zich dinsdag ten koste van Charleroi geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Het werd 2-0 aan de Gaverbeek na doelpunten van Saido Berahino (47.) en Cyle Larin (90.+3).

Op het halfuur trapte Larin rakelings naast het doel van Charleroi-doelman Penneteau. De Carolo's hadden het meeste balbezit in de eerste helft, maar wisten daar nauwelijks kansen uit te puren.

Twee minuten na de pauze kwam Zulte Waregem op voorsprong. Met een geveinsd schot zette Berahino Penneteau op het verkeerde been, om vervolgens het leer vanuit een scherpe hoek in doel te deponeren. Daarna moest Charleroi komen, maar zonder succes. In de blessuretijd vond Govea nog de vrijstaande Larin. De Canadees maakte het beheerst af.

Bij Essevee hopen ze stiekem op een herhaling van het scenario van 2017. Toen mochten de mannen van Francky Dury de Beker mee naar huis nemen na winst in de finale tegen KV Oostende. Woensdag staan met Union - KV Kortrijk en Standard - Antwerp nog twee kwartfinales op het programma. Na Anderlecht - Club Brugge van donderdag kennen we de vier halvefinalisten.