Met Thomas Caers en Piet Verschelde als nieuwe scouts breidt Zulte Waregem zijn scoutingcel gevoelig uit.

Tot en met dit seizoen bestond die cel uit hoofdschout Toon Mertens, bijgestaan door Stan van den Buijs (ex-Club Brugge) en enkele freelancers. Zij krijgen nu versterking van twee ex-profs: Thomas Caers en Piet Verschelde.

Verschelde is een bekende naam in de streek: hij begon zijn carrière bij Zultse VV, was als trainer tien jaar actief bij Jong Zulte en stapt nu, na vier jaar als coach bij eersteprovincialer Deerlijk Sport, in het vak als scout bij Zulte Waregem (naast zijn job als postbode). Caers was al in dienst van de club, waar hij sinds 2013 eerst de Essevee Soccer School leidde en vorig jaar, na de samensmelting van die ESS met de gewone jeugdacademie, coach werd van de U18. Zijn rol als opleider ruilt hij nu in voor een fulltimejob.

Caers, Mertens, Van den Buijs en Verschelde zullen elk bijgestaan worden door een freelanceassistent en worden elk verantwoordelijk voor een aantal landen en competities. Zo zal het scoutingvizier onder meer verbreed worden naar Oost-Europa. Alle interessante spelers worden eerst bekeken door de verantwoordelijke van de competitie en daarna nog eens onder de loep genomen door de andere scouts. Sportief directeur en coach Francky Dury bespreekt voortaan wekelijks met de scoutingcel alle rapporten. Daarna knoopt CEO Eddy Cordier de gesprekken aan met de clubs en makelaars van mogelijke nieuwkomers. In samenspraak met hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert wordt dan beslist of speler x financieel haalbaar is.

Door de toevoeging van de voetbalkennis van Caers en Verschelde en de betere communicatie en samenwerking van de scoutingcel met Francky Dury hoopt Zulte Waregem het rendement van de inkomende transfers te verhogen. Noodzakelijk, want goudhaantje Théo Bongonda zal hoogstwaarschijnlijk (voor veel geld) verkocht worden. En met topschutter Hamdi Harbaoui is tijdens de winterstop afgesproken dat hij voor een bepaalde prijs mag vertrekken. Essevee wil zich dan ook op minstens vijf posities versterken.